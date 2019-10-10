Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Росреестр: совершенствование кадастровой оценки устранит накопленные ошибки в этой сфере

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Глава Росреестра прокомментировала планы по кадастровой оценке недвижимости

REGNUMвчера в 23:13

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Власти введут персональную ответственность за ошибки в кадастровой оценке

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Правительство России одобрило изменение процедуры кадастровой оценки

РИА Новостивчера в 10:57

Новый подход к кадастровой оценке защитит интересы собственников и властей - Виктория Абрамченко

Интерфаксвчера в 08:58
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Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
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Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
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Группа «Кино» выступит в Петербурге спустя 30 лет

На экране появился видеоанонс с информацией о том, что группа «Кино» выступит 31 октября в Ледовом дворце Петербурга и 6 ноября в Москве на ВТБ Арене.
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Армия и оружие

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Авторы фильма «Тайна печати дракона» массово увольняют сотрудников

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Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
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Суд отказался арестовывать квартиру Навального

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Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
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Сок граната при регулярном потреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30 процентов при условии, что продукт натуральный и хорошего качества.
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В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
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СМИ США указали на непригодность российского вооружения в Сирии

VistaNews вчера в 20:30
Кино

Marvel может снять женское супергеройское кино

Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru вчера в 02:55
Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов отдать 130 миллионов за Мэддисона и Чилвела

Чилвел провел в сезоне АПЛ шесть игр, отдал голевой пас.
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В Совете Федерации изучат соглашение с США о разграничении в море

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила главам ряда комитетов (по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по обороне и безопасности и по международным делам) вместе с профильными министерствами и ведомствами изучить соглашение о разграничении морских пространств.
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Космос

Илон Маск — популист, на Марс не улетит. Глава «Роскосмоса» разоблачил проект межпланетного корабля

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с экспертной оценкой последней презентации Илона Маска — прототипа межпланетного космического корабля Starship для колонизации Луны и Марса.
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Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

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Половина жителей России старше 30 лет страдают от ожирения

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Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках

После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.
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Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
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Спорт

Гимнаст Никита Нагорный завоевал золото ЧМ в индивидуальном многоборье

Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, Артур Далалоян завоевал серебряную медаль.
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Здоровье

Выяснялась связь между раком и питанием вне дома

У людей, которые ели приготовленную дома еду, оказалось гораздо меньше ПФАС, чем у тех, кто питался в кафе и ресторанах, в том числе в пиццериях.
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Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой забаррикадировалась в квартире и отказалась пускать оперативников

Версия-Саратов 14:42
Экономика

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
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Трамп разрешил Минфину США вводить санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп предоставил главе американского казначейства полномочия вводить экономические санкции против Турции.
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