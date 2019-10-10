Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".

Космос NASA прервало прямую трансляцию из-за сообщения о смерти Леонова NASA прервало прямую трансляцию выхода двух американских астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался 35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.

Политика Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.

Армия и оружие Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.

Шоу-бизнес Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк впервые выступила с официальными заявлениями Семья российской актрисы Заворотнюк, о состоянии которой до сих пор нет официальных сообщений от близких Анастасии, прервала молчание и сделала несколько заявлений - в ее аккаунте в Instagram.

Происшествия Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.

Происшествия В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 15% Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.

Происшествия Дело завели после избиения девочки-подростка в Ижевске Уголовное дело возбудили по статье 116 УК России ("Побои") после избиения подростками сверстницы в Ижевске.

Армия и оружие Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла морские испытания Петербургский судостроительный завод АО «Адмиралтейские верфи» («Варшавянка») завершил морской этап государственных испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», предназначенной для Тихоокеанского флота.

Политика Стрелкова оскорбил брат Чубайса Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.

Технологии В Китае построили «безголовую» субмарину В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.

Экономика Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.

Политика Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Происшествия В Манчестере неизвестный напал на людей в торговом центре Инцидент произошел в пятницу возле торгового центра Arndale в Манчестере, сообщила полиция Большого Манчестера.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

Шоу-бизнес Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.

Армия и оружие Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать альянс в случае санкций США против Турции, отметив лишь, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Политика Василий Волга: Симферополь превращается в столицу Казалось бы, давно уже пора привыкнуть: пять лет разрушения и бесцельности на Украине, в противовес развитию и целенаправленному созиданию в Крыму, царство идиотизма с одной стороны и победа здравого смысла с другой, но не могу.