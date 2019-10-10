Экономика
Российская газетаКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
Теннис
Медведев победил Фоньини и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев выиграл у Фабио Фоньини из Италии в четвертьфинале турнира серии Мастерс Rolex Shanghai Masters в Шанхае.
Автоспорт
Стюарды оштрафовали Штайнера на 7500 евро
Стюарды Гран При Японии приняли решение оштрафовать Гюнтера Штайнера на 7500 евро.
Происшествия
Адвокат Голунова просит передать в ФСБ материалы проверки полицейских
Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин просит генпрокурора России передать материалы проверки в отношении задержавших его подзащитного полицейских в Управление «М» ФСБ России.
Футбол
Дзюба сделал дубль в матче с Шотландией
Форвард грудью принял мяч после скидки Марио Фернандеса и с нескольких метров отправил его в ворота. Дзюба сделал счет в этой встрече 3:0.
Происшествия
В Уссурийске задержали вандалов, осквернивших Вечный огонь
Полиция Уссурийска задержала двух вандалов, засыпавших землёй Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест
В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.
Политика
Япония усомнилась в возможности сбить российские «Искандеры»
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Футбол
Газзаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол
Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев прокомментировал слухи о том, что он может возглавить московское «Динамо».
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Армия и оружие
Украинская армия обстреляла окраины Донецка и Горловки
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Космос
Ракета «Протон-М» с зарубежными спутниками стартовала с Байконура
Политика
Путин заявил о риске гонки вооружений из-за неопределенности с СНВ-3
Неопределенность вокруг продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) провоцирует разворачивание гонки вооружений, сказал в пятницу, 11 октября, Владимир Путин.
Кино
Николай Добрынин объявил об уходе из «Сватов»
Политика
Познер не считает Соловьева своим коллегой
Журналист Владимир Познер не считает телеведущего Владимира Соловьева своим коллегой по профессии.
Политика
Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus
В свою очередь Бердымухамедов напомнил Путину, что Туркменистан уже подал заявку на поставку автомобиля "Aurus-седан".
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
Общество
Пополневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после родов
Премьера в России состоялась 5 сентября этого года. Кира Найтли и Джеймс Райтон, ее муж, подтвердили рождение второго ребенка 13 сентября.
Политика
Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России
В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали оптимальную для здоровья температуру в доме
Соглано действующим нормам, при которых человеку комфортно и безопасно для здоровья находиться в жилом помещении, допустимая температура в холодное время года составляет 18-24 градуса, а в теплое время года — 20-28 градусов.
Экономика
Директор ФБК объяснил провокацией перевод денег из Испании
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов посчитал провокацией денежный перевод из Испании на счет фонда, который стал одним из поводов для включения организации в список иностранных агентов.
Здоровье
Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм
Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители, претендующие на получение прав, или граждане, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Спорт
Гимнастка Мельникова завоевала бронзу чемпионата мира в многоборье
Россиянка Ангелина Мельникова стала третьей в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте.
Происшествия
Депутат Госдумы Евгений Примаков предложил вернуть смертную казнь
Депутат Государственной думы России Евгений Примаков жестко высказался в связи с трагедией, которая произошла в Саратове.
Политика
Пиотровский переназначен на должность гендиректора Эрмитажа
С июля 1992-го Михаил Пиотровский работает директором и гендиректором музея. В 2016 году с ним продлили контракт до 2020 года.
Политика
Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии
По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.
Комментарии