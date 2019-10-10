Экономика
Российская газетаКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
ТАСС вчера в 20:09
Спорт
Путин сообщил, что спортивные игры стран БРИКС пройдут в Челябинске
Все предложения приняты руководством стран ШОС и БРИКС с большим энтузиазмом.
Вечерний Челябинск 01:32
Политика
В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ
Turkmenportal вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Могилы родственников Анастасии Заворотнюк взяли под охрану на кладбище
Сотрудники кладбища отмечают, что журналисты идут на разные уловки, чтобы пробраться к месту, зачастую они выдают себя за близких друзей или дальних родственников Анастасии Заворотнюк, об этом сообщает teleprogramma.pro Кладбище в Анкудиново закрытое, места на нем предназначены для некрополей.
Privet-Rostov.ru 02:31
Происшествия
Пять граждан Белоруссии погибли при ДТП в Калужской области
В Калужской области в результате автомобильной катастрофы погибли пять граждан Белоруссии, еще пять пострадали.
Газета.Ru 01:34
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич из-за болезни решилась на недельную голодовку
7Дней.ру вчера в 21:00
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Здоровье
«НТВ». У студентки отказали ноги из-за неизвестной болезни
Потом начались судороги, тремор, постепенно отказали ноги, Катя потеряла способность говорить.
Ulpressa 02:19
Экономика
Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги
Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 01:51
Теннис
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Шанхае оказался сильнее Фабио Фоньини из Италии.
LiveResult.Ru 02:40
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Политика
Зеленский нашел виновных в оттоке украинцев на заработки в Россию
В июле Министерство финансов Украины подсчитало, что на заработках за границей постоянно или на временной основе находится пятая часть трудоспособного населения страны — от семи до девяти миллионов человек выезжает на заработки в другие страны, а более трех миллионов украинцев живут и трудятся за рубежом на постоянной основе.
Lenta.ru 02:36
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество провело исследование пивных напитков и обнаружило, что под данную категорию производители маскируют другие по свойству продукты - слабоалкогольные коктейли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:15
Здоровье
Минздрав не нашел повода для увольнения главы НИИ онкоцентра Блохина
Комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения руководителя НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина Светланы Варфоломеевой, на работу которой жаловалась группа медиков.
Известия вчера в 05:25
Футбол
Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Metaratings вчера в 14:04
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру вчера в 06:02
Армия и оружие
Турция ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие экономические санкции из-за операции в Сирии, заявил, что действия турецкой стороны - это вопрос ее национальной безопасности.
Газета.Ru 02:59
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс вчера в 04:47
Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в 10 российских регионах
Программу предоставления льготной ипотеки могут ввести в 10 регионах России, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Москва 24 02:37
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
Взрыв произошел на иранском танкере, перевозившем нефть.
Lenta.ru 02:42
Автоспорт
Боттас стал лучшим и на второй практике Гран-при Японии
Финский пилот Валттери Боттас, выступающий за команду "Формулы-1" Mercedes, показал лучшее время прохождения круга и во второй практике Гран-при Японии – 1 минута 27,785 секунды.
Вести.Ru 02:54
Происшествия
ЗАГС назвал фейком информацию о причинах бездетности жителя Дзержинска
Главное управление ЗАГС Нижегородской области опровергает информацию о том, что сотрудники в ответ на запрос полиции перечислили причины бездетности 29-летнего Степана Чугунова.
Ньюс-НН вчера в 10:23
Автоспорт
Стюарды оштрафовали Штайнера на 7500 евро
Стюарды Гран При Японии приняли решение оштрафовать Гюнтера Штайнера на 7500 евро.
F1news.ru 02:09
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
RT на русском 00:09
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт
В этом году у банковских мошенников появился новый инструмент — они выдают себя за сотрудников банков с помощью технологии подмены телефонных номеров.
РИА Новости вчера в 18:40
Культура
Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»
9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
Российская газета вчера в 04:04
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Lenta.ru вчера в 11:18