Экономика
Российская газетаКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Армия и оружие
Госдеп озвучил условия введения санкций против Турции
Госдепартамент США озвучил условия, при которых могут быть введены санкции против Анкары в связи с операцией Турции на севере Сирии.
Единоборства
Путин рассказал боксерам, как ему на тренировке сломали нос
Ранее СМИ сообщали, что в феврале нынешнего года, во время тренировки по дзюдо, Путин повредил палец на правой руке.
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Гаджеты
Замена гибкого экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов
Замену второго небольшого дисплея в смартфоне производитель оценил в 139 долларов, а вот замена стекла задней панели обойдется в 99 долларов.
Кино
Клона Уилла Смита сыграла цифровая копия артиста
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Игры
Epic – На этой неделе раздают Surviving Mars с DLC Space Race
Вместе с базовой версией Surviving Mars магазин пополнили и все дополнения, одно из которых – Space Race можно также скачать бесплатно.
Политика
Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Политика
Зеленский заявил о намерениях Порошенко возглавить новый Майдан
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой бывшего лидера страны Петра Порошенко стремление возглавить новый Майдан.
Музыка
Правительство введет маркировку музыкальных инструментов для их вывоза
Премьер пояснил, что предполагается введение уникальных меток - химических и радиочастотных, - которые позволят проще идентифицировать музыкальные инструменты, проверяя разрешение на временный вывоз.
Футбол
Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020
В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.
Авто
Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima
На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Шоу-бизнес
Бузова ответила критикам своего творчества
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
Политика
Российские пранкеры разыграли сенатора США
Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Политика
Зарплаты и пенсии военных собираются проиндексировать
Зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров могут повысить с 1 января 2020 года.
Авто
Ретро-автомобили могут получить льготы
Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Общество
Минсоцзащиты озвучило график выдачи сахалинской доплаты к пенсии
Сахалинское министерство социальной защиты разъяснило порядок выдачи новых пенсионных выплат пенсионерам.
Гаджеты
Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Redmi Note 8 Pro
Китайский производитель Xiaomi представил в России бюджетный флагманский смартфон с мощным железом Redmi Note 8 Pro.