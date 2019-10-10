Экономика
Российская газетаКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Жители Саратова хотели устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки
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Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, в которой поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
Общество
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Политика
Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе
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Генсек НАТО получил информацию о ходе операции в Сирии — МИД Турции
Турция проинформировала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ходе своей военной операции «Источник мира», проходящей в Сирии.
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Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
Политика
Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
Журналист Владимир Познер не считает своим коллегой по профессии телеведущего Владимира Соловьева.
Политика
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
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Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
Политика
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Московский вертолётный завод имени Михаила Миля и конструкторское бюро «Камов» будут объединены в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ).
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Ургант высмеял лозунг «Кто пойдет на Крида — тот петух»
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал намерение тюменских общественников добиться отмены концерта певца Егора Крида.
Армия и оружие
США заинтересовались уникальной российской подводной лодкой
В США проявили большой интерес к возможностям перспективной российской подводной лодки, разрабатываемой в развитие советского проекта «Пиранья».
Авто
Стартовали продажи лимитированной версии моделей Lada
Модели LADA Granta, XRAY и Largus получили версии с названием LADA #CLUB, которые от обычных моделей будут отличаться шильдиками, измененным оформлением внешности и салона, а также расширенным список оборудования.