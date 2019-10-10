Экономика
Российская газетаКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда 11:41
Общество
В России повысили уровень риска пожарной опасности для ТЦ
Правительство РФ по инициативе МЧС России повысило категорию риска пожарной опасности торговых центров, и с 2021 года Государственный пожарный надзор будет проверять их чаще.
ТАСС 06:03
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru 10:37
Игры
Werewolf: The Apocalypse — Earthblood покажут на PDXCon 2019 в Берлине
С ролевой игрой Werewolf: The Apocalypse — Earthblood всё в порядке, и её собираются показать на очередной игровой выставке.
Игромания.ру 11:51
Культура
Александр Масляков отреагировал на слова комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах внутри клуба.
Вечерняя Москва 09 октября в 07:27
Политика
Против силового сценария на Донбассе выступает большинство украинцев
52% поддерживают политический процесс урегулирования. При этом за отделение ЛДНР от Украины выступают лишь 12% против 73%.
Новостной фронт 10:00
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Здоровье
Названы помогающие очистить сосуды продукты
ФАН вчера в 02:53
Политика
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 13:47
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
Вести.Ru 13:30
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
РИА Новости 02:06
Армия и оружие
Разведение войск в Донбассе окончательно сорвано
Разведение сил в районе поселка Золотое в Донбассе окончательно сорвано.
Lenta.ru 06:42
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
RT на русском 11:34
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Общество
Правительство обяжет открыть подвалы для животных
РИА Новости 08:24
Политика
Трамп выдвинул нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК 12:53
Политика
Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии
Российская газета 06:18
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Общество
Суд отказался арестовывать квартиру Навального
Lenta.ru 07:27
Здоровье
Минздрав предложил новые правила посещения родственниками реанимации
Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали.
Российская газета 12:40
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Эксперт добавил, что не будет спорить с «убийцей» Стрелковым. На прощание Чубайс выкрикнул «Слава Украине!» и покинул студию.
Цензуры.Нет 05:50
Волейбол
Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира
На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
REGNUM 04:46
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:47