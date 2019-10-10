Экономика
Российская газетаКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
Вести.Ru 13:30
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Армия и оружие
Эрдоган отверг обвинения Запада в убийстве турецкими военными курдов
Президент Турции Тайип Эрдоган отверг в пятницу обвинения ряда европейских стран и США в том, что турецкие военные в ходе операции "Источник мира" в Сирии убивают курдов.
ТАСС 13:45
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
RT на русском 11:34
Футбол
Россия победила Шотландию 4:0 и едет на Евро-2020
Россия и Шотландия находятся в группе I. После поражения команды Станислава Черчесова в стартовой встрече со сборной Бельгии (1:3), россияне одержали шестую победу подряд, занимая вторую строчку в группе по числу очков.
Телеканал 360° вчера в 16:40
Наука
Физики заставили молекулу быть в двух точках одновременно
Discover24 09 октября в 03:15
Единоборства
Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Sportbox.RU 06:11
Футбол
Феллаини считает, что «МЮ» рано уволил Моуринью
Спорт-Экспресс 11:43
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Кино
Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»
КиноПоиск 09 октября в 13:09
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем
Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием, разводится с мужем.
Народные новости 10:12
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Известно, что речь идет о мужчинах 27 и 29 лет.
Известия вчера в 05:09
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Футбол
Кокорин провел тренировку в общей группе «Зенита»
Напомним, что Кокорин 17 сентября вышел из исправительной колонии по УДО и подписал новый контракт с «Зенитом».
Sportbox.RU 13:05
Политика
Против силового сценария на Донбассе выступает большинство украинцев
52% поддерживают политический процесс урегулирования. При этом за отделение ЛДНР от Украины выступают лишь 12% против 73%.
Новостной фронт 10:00
Политика
Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле
Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
RT на русском 13:44
Экономика
ЦБ заявил о готовности допустить непрофессионалов к иностранным акциям
Последняя версия законопроекта о категоризации инвесторов предполагала, что доступ к иностранным ценным бумагам, входящим, например, в один из самых известных мировых фондовых индексов S&P500, особо защищаемым неквалифицированным инвесторам будет полностью заблокирован.
РБК 10:44
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Культура
Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
Труд 13:18
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии перенесли
Сегодня появилась информация, что субботние заезды в Японии отменены из-за надвигающегося тайфуна.
Все про Спорт ру 06:25
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 08:22
Политика
Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Политика
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ вчера в 22:49
Футбол
Украина — Сербия: Зинченко сыграет с первых минут
Бывший защитник «Уфы», игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко начнет встречу с первых минут.
Спорт-Экспресс 13:36
Политика
WP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке
Экс-посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки.
RT на русском 13:01
Театры
Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене
На сайте театра сообщается, что в 1997 году Курченков окончил Казанское театральное училище, а в 1996 году он был приглашен в Казанский ТЮЗ, будучи еще студентом.
Ридус 14:03