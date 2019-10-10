Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Не дороже рынка

Российская газетавчера в 13:00

Глава Росреестра прокомментировала планы по кадастровой оценке недвижимости

REGNUMвчера в 23:13

Кадастровую оценку обещают приблизить к гражданам

Коммерсантъвчера в 19:04

Росреестр: совершенствование кадастровой оценки устранит накопленные ошибки в этой сфере

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Власти введут персональную ответственность за ошибки в кадастровой оценке

РБКвчера в 11:57

Правительство России одобрило изменение процедуры кадастровой оценки

РИА Новостивчера в 10:57

Новый подход к кадастровой оценке защитит интересы собственников и властей - Виктория Абрамченко

Интерфаксвчера в 08:58
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Феллаини считает, что «МЮ» рано уволил Моуринью

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Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
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Диана Шурыгина разводится с мужем

Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием, разводится с мужем.
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Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

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На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
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Напомним, что Кокорин 17 сентября вышел из исправительной колонии по УДО и подписал новый контракт с «Зенитом».
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Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле

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52% поддерживают политический процесс урегулирования. При этом за отделение ЛДНР от Украины выступают лишь 12% против 73%.
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Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле

Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Экономика

ЦБ заявил о готовности допустить непрофессионалов к иностранным акциям

Последняя версия законопроекта о категоризации инвесторов предполагала, что доступ к иностранным ценным бумагам, входящим, например, в один из самых известных мировых фондовых индексов S&P500, особо защищаемым неквалифицированным инвесторам будет полностью заблокирован.
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Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
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Квалификацию Гран-при Японии перенесли

Сегодня появилась информация, что субботние заезды в Японии отменены из-за надвигающегося тайфуна.
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Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

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Политика

Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29
Армия и оружие

Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
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В Китае представили военную «летающую тарелку»

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Украина — Сербия: Зинченко сыграет с первых минут

Бывший защитник «Уфы», игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко начнет встречу с первых минут.
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Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене

На сайте театра сообщается, что в 1997 году Курченков окончил Казанское театральное училище, а в 1996 году он был приглашен в Казанский ТЮЗ, будучи еще студентом.
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