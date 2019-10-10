Экономика
Российская газетаКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Экономика
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru 06:32
Происшествия
В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест
В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.
REGNUM 04:17
Кино
Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Космос
Астраханец сфотографировал галактику за 3 млн световых лет от Земли
Каспий.Инфо 08 октября в 08:30
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Политика
Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ
Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
REGNUM 05:22
Происшествия
В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Интерфакс 07:42
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Происшествия
«Победа» планирует взыскать расходы с «Кольцово» за задержку рейсов
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует взыскать расходы с аэропорта "Кольцово" за задержку рейсов после аварийной посадки самолета Ан-12, сообщила журналистам официальный представитель компании.
РИА Новости 06:10
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Футбол
Уткин прокомментировал казус Канделаки
Шоумен Василий Уткин отреагировал на слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая спутала иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна с Магомедом Оздоевым, призывая поздравить сборную России с победой над Шотландии.
Нева Спорт 07:48
Политика
В Германии ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала масштабную антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира», в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
REGNUM 07:39
Политика
Путин прокомментировал развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин прокомментировал развод сил в Донбассе, заявив, что для него нужно проявление политической воли.
РИА Новости 05:39
Наука
Работу лекарств от астмы изучили на молекулярном уровне
В ходе работы исследователи из России, США, Канады, Франции и Германии исследовали одну из белковых молекулярных машин, которые встроены во внешнюю оболочку клетки.
ТАСС Наука вчера в 06:55
Здоровье
Российские врачи отрезали младенцу третью ногу
Как отмечается, ребенок родился с тремя ногами, удвоенной мочеполовой системой и без анального отверстия.
Газета.Ru 06:37
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Здоровье
Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм
Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители, претендующие на получение прав, или граждане, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
РБК вчера в 21:01
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Коммерсантъ 04:23
Политика
Зеленский отверг капитуляцию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет капитулировать при урегулировании конфликта в Донбассе.
News.ru 07:46
Здоровье
В Копейске увеличилось число человек, заболевших лишаем
В Копейске (Челябинская область) в этом году на 32% увеличилось число человек, заболевших стригущим лишаем Причем стоит отметить, что за последние два месяца зарегистрировано уже 46 человек с этой болезнью и 42 из них – дети.
Курс дела 04:14
Общество
В России ввели категорию чрезвычайно высокого риска пожарной опасности
«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
RT на русском 06:56
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета вчера в 05:04
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Решетова ответила на вопрос о свадьбе с Тимати
Российская модель и избранница Тимати Анастасия Решетова, находящаяся на последнем месяце беременности, в Instagram stories ответила на вопрос юзеров о том, оформила ли она отношения с музыкантом официально.
NewInform 02:36
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Политика
Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры».
Телеканал 360° 00:15