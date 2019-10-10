Экономика
Российская газетаКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Турция рассчитывает на поддержку НАТО своей операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.
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Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
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Lenta.ru 02:42
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В Кремле рассказали о подготовке саммита в «нормандском» формате
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News.ru 09:18
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Китайско-американские торговые переговоры были запланированы на четверг и пятницу — за несколько дней до повышения пошлин США на продукцию Китая.
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Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews вчера в 12:38
Культура
Александр Масляков отреагировал на информацию о поборах в КВН
Шокирующее заявление о поборах в «Клубе веселых и находчивых» сделал экс участник клуба Нурлан Сабуров, который принародно заявил, что, якобы, каждая команда вынуждена выкладывать деньги за игру – чем выше лига, тем больше взнос.
KM.ru 09 октября в 06:16
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
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Президенты стран СНГ подписали в Ашхабаде семь документов
Главы государств СНГ по итогам саммита в Ашхабаде подписали семь совместных документов, сообщается в пятницу на сайте Кремля.
ТАСС 09:25
Шоу-бизнес
Инстаграм заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк
Из-за чрезмерной активности пользователей был заблокирован инстаграм-аккаунт, созданный для поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк.
Газета.Ru 09:44
Единоборства
Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
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Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Футбол
Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов
Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов.
Rambler News Service вчера в 11:23
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
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Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
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ФАС 8 октября одобрила ходатайство группы компаний «Дело» на приобретение 50%+2 акций ПАО «Трансконтейнер», сообщил представитель «Дела».
Ведомости 09 октября в 06:02
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Суд оштрафовал адвоката Беньяша
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Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
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