Экономика
Российская газетаКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
РИА Новости 05:02
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Политика
В Кремле рассказали о подготовке саммита в «нормандском» формате
В Кремле в пятницу, 11 октября, рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском" формате по Украине.
Аргументы недели 09:18
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:31
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Экономика
Медведев потребовал отменить банковский роуминг
Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».
Саминвестор 01:50
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Политика
Зеленский не исключает выход из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил журналистам, что если власти страны не примут "формулу Штайнмайера" и не введут особый статус для Донбасса, то Украине придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта на юго-востоке страны.
Life.ru вчера в 19:11
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Энергетика
Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
ТАСС 08:48
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Происшествия
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Российская газета 08:30
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Коммерсантъ 04:23
Гаджеты
Дизайн прототипа PlayStation 5 показали на видео
Недавно гендиректор Sony Interactive Entertainment Джим Райан в интервью изданию Wired сообщил о сроках выхода новой консоли PlayStation 5 — согласно Райану, она должна выйти в конце следующего года.
Популярная механика 04:55
Космос
Первая российская научная лаборатория заработает на борту МКС
Московский Комсомолец вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru 02:09
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Общество
Тайфун в Японии спровоцировал масштабные сбои в работе транспорта
Крупнейший железнодорожный перевозчик Японии - компания JR - объявил в пятницу о полном прекращении перевозок с девяти часов утра субботы и до полудня воскресенья.
Российская газета 00:22
Энергетика
Минфин сообщил о росте налоговых льгот для нефтяников в четыре раза
Как заявил замминистра энергетики Павел Сорокин, льготы в 1 трлн руб. полностью себя окупили, принеся в бюджет 1,7 трлн руб. В начале октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что предоставляемые нефтяникам льготы не дают сопоставимого роста инвестиций.
РБК 07:45
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные болезни младенцев
В Минздраве выяснили, какие болезни являются наиболее распространенными в России у младенцев.
Piter.tv 07:26
Футбол
Россия обыграла Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020
Сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Шотландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Вечерняя Москва вчера в 16:50
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Авто
Toyota показала новый водородный Mirai
Новый Mirai "переехал" на заднеприводную платформу TNGA-N, на которой базируется Toyota Crown для домашнего рынка.
Авторамблер 06:23
Политика
МИД России отреагировал на срыв разведения сил в Донбассе
В МИД России глубоко разочарованы срывом Украиной повторного разведения сил и средств на двух участках линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого и Петровского.
RT на русском 09:28
Армия и оружие
Эксперт описал действия России, в случае любой направленной агрессии
Военный специалист издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что если в отношении России будет проявлена любая агрессия, то Москва незамедлительно ответит массированным ударом.
ГЛАС.RU 04:12