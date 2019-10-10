Экономика
Российская газетаКабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
РИА Новости 07:15
Политика
Давление на депутата в Петербурге назвали делом рук ОПГ
Депутат петербургского Заксобрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева назвала делом рук организованной преступной группировки то, что происходит во Фрунзенском районе Петербурга вокруг муниципалитета МО №72, где ее партия завоевала две трети мандатов, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:02
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Политика
Путин заявил, что Россия будет спокойно реагировать на учения НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что попытки нагнетания у границ России Кремль не приветствует и считает это вредным.
Народные новости 06:47
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Технологии
HPE поможет банку «Открытие» с внедрением новых финтех-решений
ИТ-компания готова принять участие в построении высокотехнологичной IT-платформы для разработки, тестирования и эксплуатации банковских программных продуктов и услуг в соответствии с методологией DevOps, создании автономного Центра обработки данных, поможет в разработке плана развития IT-инфраструктуры банка «Открытие».
CNews 07:26
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Общество
На Японию обрушится самый мощный за последние 60 лет тайфун
Тайфун "Хагибис" приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 километров в час. Авиакомпании отменили более 800 рейсов.
Российская газета 00:35
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 вчера в 04:08
Происшествия
В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Интерфакс 07:42
Авто
Boeing поможет разрабатывать летающий Porsche
10 октября 2019 года Porsche объявил, что, несмотря на то, что это может показаться шокирующим шагом, он работает над полностью электрическим летающим автомобилем совместно с американским авиационным гигантом Boeing, с которым на этой неделе была заключена сделка.
SpeedMe вчера в 15:07
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Космос
Роскосмос хочет использовать на Луне роботов и 3D-принтеры
Как сообщает «Интерфакс», головное учреждение Роскосмоса — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) — должен к концу 2021 года провести необходимые исследования для лунной миссии.
Росбалт 05:28
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в матче отбора на Евро-2020
Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020.
Peterburg2.ru 01:58
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Футбол
Сборная Кипра обыграла на выезде Казахстан
Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.
ProstoProSport вчера в 11:52
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Технологии
Carlsberg показала экологичную бутылку для пива
Carlsberg начала разрабатывать экологичную бутылку в 2015 году в рамках стратегии по сокращению вредных выбросов.
DP.RU 07:53
Политика
Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.
RT на русском вчера в 19:48
Шоу-бизнес
Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк
Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.
Телепрограмма вчера в 23:06
Политика
Путин заявил, что он не против либерализма
Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
Московский Комсомолец 05:55
Здоровье
Употребление перловки может сохранить тонкую талию
МедиаПоток 09 октября в 12:27
Гаджеты
В сети появились характеристики безрамочного 5G смартфона Nokia
Что касается названия смартфона, то называться он будет, скорее всего, Nokia 8.2 5G.
Ferra 05:51
Авто
В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone
Как сообщает издание speedme.ru, в Сети опубликовали информацию о практически неизвестном магазине Trust Kikaku, который продает запчасти и комплектующие для японских спорткаров.
32CARS.ru вчера в 02:40