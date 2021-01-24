Кабмин изучает возможность вернуть льготные кредиты на сохранение занятости
Правительство обсуждает возможность возобновить программу льготного кредитования бизнеса на поддержание численности персонала, сообщает газета «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и два источника. Источники издания отметили, что при перезапуске программу могут скорректировать.В источнике
С чего всё началось
ФОТ это поворот: программу льготных кредитов бизнесу могут перезапустить
Антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала (аналогичная действовавшей до ноября ФОТ 2.0) может быть возобновлена: такой вариант обсуждается в правительстве, рассказали «Известиям» три близких к кабмину источника.
Известия16:01
Подробнее о событии
Обновленная программа льготных кредитов поможет бизнесу вернуть докризисные позиции
Экономика сегодня02:30