Правительство обсуждает возможность возобновить программу льготного кредитования бизнеса на поддержание численности персонала, сообщает газета «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и два источника. Источники издания отметили, что при перезапуске программу могут скорректировать.

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С чего всё началось ФОТ это поворот: программу льготных кредитов бизнесу могут перезапустить Антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала (аналогичная действовавшей до ноября ФОТ 2.0) может быть возобновлена: такой вариант обсуждается в правительстве, рассказали «Известиям» три близких к кабмину источника. Известия 16:01