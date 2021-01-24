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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Кабмин изучает возможность вернуть льготные кредиты на сохранение занятости

Правительство обсуждает возможность возобновить программу льготного кредитования бизнеса на поддержание численности персонала, сообщает газета «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и два источника. Источники издания отметили, что при перезапуске программу могут скорректировать.В источнике
С чего всё началось
Известия

ФОТ это поворот: программу льготных кредитов бизнесу могут перезапустить

Антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала (аналогичная действовавшей до ноября ФОТ 2.0) может быть возобновлена: такой вариант обсуждается в правительстве, рассказали «Известиям» три близких к кабмину источника.
Известия16:01
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Татар-информ

В России могут возобновить выдачу льготных кредитов на поддержку занятости

Татар-информ03:59
ФедералПресс

Бизнесу вернут часть льготных кредитов

ФедералПресс22:02
Саминвестор

Кабмин может возобновить программу льготного кредитования бизнеса

Саминвестор01:51
Экономика сегодня

Обновленная программа льготных кредитов поможет бизнесу вернуть докризисные позиции

Экономика сегодня02:30
News.ru

Правительство рассмотрит возвращение кредитов на сохранение занятости

News.ru01:20
Финансовая газета

Правительство может вернуть льготные кредиты на поддержку числа сотрудников

Финансовая газета03:34
Коммерсантъ

Кабмин изучает возможность вернуть льготные кредиты на сохранение занятости

Коммерсантъ18:55

Instagram ограничил доступ к видео Навки с критикой незаконных акций

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка пожаловалась на то, что Instagram ограничил прямой доступ к видео в ее "сторис" с критикой действий митингующих на несогласованных акциях в субботу.
Instagram ограничил доступ к видео Навки с критикой незаконных акций
РИА Новости02:56

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе КМ в Лахти, Большунов пятый

В субботу, 23 января, прошел мужской скиатлон (2х15 км). На заключительном участке лидер общего зачета Кубка мира россиянин Александр Большунов боролся сразу с пятью норвежскими лыжниками, но незадолго до финиша упал и отпустил соперников вперед.
Bobsoccer23 января в 08:15

Сотовые операторы сообщили о незаконности более 1 млн умных счетчиков

Представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» и Tele2 обратились к заместителю министра цифрового развития Олегу Иванову, чтобы обратить внимание на фактическую незаконность распространенного стандарта передачи данных NB-IoT (Narrowband Internet of Things), пишет ознакомившийся с письмом «Коммерсантъ».
РБК02:58

Беспилотник, похожий на турецкий Bayraktar TB2, нанёс удары по позициям ДНР

Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики обвинили Украину в применении на Донбассе неизвестного беспилотного летательного аппарата, который нанёс воздушный удар по позициям Народной милиции ДНР.
Avia.pro22:30