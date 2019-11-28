Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.

с чего всё началось

Правительство намерено привлекать губернаторов дотационных регионов к дисциплинарной ответственности и снижать дотации на 2021 год, если доходы регионального бюджета не растут, а размер финансовой помощи субъектам РФ не сокращается. Соответствующие меры разработало Министерство финансов.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Единоборства Опубликовано видео боя Емельяненко против Кокляева Александр Емельяненко в первом раунде нокаутировал Михаила Кокляева на московской ВТБ-арене. Видео поединка уже появилось в Сети.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Армия и оружие Малый ракетный корабль с комплексом «Панцирь-М» готовится к испытаниям Представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по Военно-Морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало рассказал, что строительство малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово», оснащённого комплексом «Панцирь-М», завершено, корабль готовится к испытаниям.

Происшествия Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.

Авто Стало известно, что изменится с 1 декабря для автомобилистов России Распространяется новый экологический стандарт и на пассажирские автомобили, входящие в категорию M, и на грузовые автомобили категории N. Введенный стандарт призван содействовать улучшению экологической обстановки в стране за счет ужесточения требований к содержанию вредных компонентов выхлопных газов.

Политика Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона» Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.

Здоровье Доктор Мясников научил бороться с раком с помощью чая Известный в России врач и популярный телеведущий Александр Мясников подробно разъяснил представителям СМИ, как защититься от рака при помощи чая, подробно рассказав о противораковых и противоинсультных свойствах этого всем любимого напитка.

Общество В РПЦ выступили против поголовной проверки водителей на алкоголизм Русская православная церковь не одобряет идею обязательного прохождения теста на алкоголизм при получении водителями медицинских справок, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Энергетика Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.