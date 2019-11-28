Экономика
Новый ДеньКабмин хочет наказывать губернаторов за низкие доходы казны
Правительство намерено привлекать губернаторов дотационных регионов к дисциплинарной ответственности и снижать дотации на 2021 год, если доходы регионального бюджета не растут, а размер финансовой помощи субъектам РФ не сокращается. Соответствующие меры разработало Министерство финансов.
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с чего всё началось
Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.Известия27 ноября в 16:01
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Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать
Московский Комсомолец Улан-Удэ27 ноября в 21:49
Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны
Znak.com27 ноября в 20:51
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