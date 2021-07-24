В связи с резким ростом цен на металлопродукцию в прошлом году, металлурги и строители при участии Минпромторга и Минстроя договорились о возможности прямых поставок металлопроката, первые договоры были заключены зимой 2021 года.
На заседании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова в конце апреля было решено, что правительство проработает возможность заключения прямых договоров на поставку металлопродукции и для крупных инфраструктурных проектов.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству следственного управления СК России по Ставропольскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Шрайер отмечает, что в последние годы Activision начала оказывать на Blizzard финансовое давление, поэтому небольшие команды вроде Classic Games, которая занималась разработкой Warcraft III: Reforged, игнорируются.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ" на пять лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Лобовое столкновение двух легковых автомобилей на 150-м км автодороги Волгоград - Сальск в Котельниковском районе Волгоградской области привело к гибели водителей автомобилей, еще два человека получили травмы, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников остался доволен игрой красно-белых в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1). По его словам, несмотря на поражение, «Спартак» выглядел очень хорошо.
Чтобы студенту накопить вложения к 40 годам, достаточно инвестировать около десяти-двенадцати тысяч рублей каждый месяц, рассказала "Известиям" финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова.
Как рассказал доктор Панагис Галиатсатотс, директор клиники лечения табака в медицинском центре Джона Хопкинса (США), у него немало пациентов, которые бросали курить много раз, но так и не смогли навсегда отказаться от сигарет.