Два человека погибли в ДТП в Волгоградской области

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей на 150-м км автодороги Волгоград - Сальск в Котельниковском районе Волгоградской области привело к гибели водителей автомобилей, еще два человека получили травмы, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.