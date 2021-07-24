В связи с резким ростом цен на металлопродукцию в прошлом году, металлурги и строители при участии Минпромторга и Минстроя договорились о возможности прямых поставок металлопроката, первые договоры были заключены зимой 2021 года.
Обоймы и патроны изъяли у 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.
Аналитики The Economist изучали уровень счастья при поедании хэппи мила в разных странах Редакция The Economist придумала индекс Биг-Мака (Big Mac index) 35 лет назад, когда вездесущий гамбургер от McDonald стоил в родной Америке всего $1,60.
Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к выполнению второй очереди масштабной реконструкции музея фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок в крымской бухте Балаклава под Севастополем.