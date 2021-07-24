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Кабмин компенсирует застройщикам цены на стройматериалы

Правительство будет компенсировать цены на стройматериалы для застройщиков, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Коммерсантъ
"На уровне правительства принято решение о том, что мы будем удорожание стройматериалов оплачивать, постараемся компенсировать", - сказал он.
ТАСС
По словам Хуснуллина, мировая инфляция на стройматериалы прогнозируется на уровне 15%, из-за этого, в том числе, выросли цены на российском рынке.
ТАСС
В связи с резким ростом цен на металлопродукцию в прошлом году, металлурги и строители при участии Минпромторга и Минстроя договорились о возможности прямых поставок металлопроката, первые договоры были заключены зимой 2021 года.
РИА Новости

Подробнее о событии

Российским застройщикам начнут компенсировать цены на стройматериалы

Телеканал 360°вчера в 12:35

Хуснуллин пообещал застройщикам компенсации за удорожание стройматериалов

Интерфаксвчера в 12:00

Правительство будет компенсировать цены на стройматериалы

Говорит Москвавчера в 11:09

Кабмин компенсирует застройщикам цены на стройматериалы

Коммерсантъвчера в 11:25

Правительство компенсирует цены на стройматериалы

Smotrim.ruвчера в 11:18

Хуснуллин сообщил о планах компенсировать застройщикам удорожание стройматриалов

ТАССвчера в 11:34

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