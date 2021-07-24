По индексу Биг-Мака российский рубль недооценен на 60%

Аналитики The Economist изучали уровень счастья при поедании хэппи мила в разных странах Редакция The Economist придумала индекс Биг-Мака (Big Mac index) 35 лет назад, когда вездесущий гамбургер от McDonald стоил в родной Америке всего $1,60.