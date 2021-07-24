В связи с резким ростом цен на металлопродукцию в прошлом году, металлурги и строители при участии Минпромторга и Минстроя договорились о возможности прямых поставок металлопроката, первые договоры были заключены зимой 2021 года.
«Доклинические эксперименты на культурах клеток людей показали, что маситиниб подавляет репликацию альфа, бета и гамма штаммов SARS-CoV-2 на 99%, а также эффективен против гепатита А, полиомиелита и вызывающих простуду риновирусов», — объяснили ученые.
Российский рубль компенсировал ранние потери в пятницу после того, как центральный банк максимально повысил процентные ставки с 2014 года, в то время как опасения по поводу гражданских беспорядков привели к тому, что южноафриканский ранд отстал от своих аналогов развивающихся рынков в течение недели.