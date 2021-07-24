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Кабмин компенсирует застройщикам цены на стройматериалы

Правительство будет компенсировать цены на стройматериалы для застройщиков, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Коммерсантъ
По словам Хуснуллина, мировая инфляция на стройматериалы прогнозируется на уровне 15%, из-за этого, в том числе, выросли цены на российском рынке.
ТАСС
В связи с резким ростом цен на металлопродукцию в прошлом году, металлурги и строители при участии Минпромторга и Минстроя договорились о возможности прямых поставок металлопроката, первые договоры были заключены зимой 2021 года.
РИА Новости
Зампред правительства также отметил, что с резким подорожанием стройматериалов в этом году столкнулась не только Россия.
РИА Новости

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Кабмин компенсирует застройщикам цены на стройматериалы

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ТАСС11:34

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Правительство компенсирует цены на стройматериалы

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Правительство будет компенсировать цены на стройматериалы

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