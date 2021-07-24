ЦБ повысил привлекательность рубля

Российский рубль компенсировал ранние потери в пятницу после того, как центральный банк максимально повысил процентные ставки с 2014 года, в то время как опасения по поводу гражданских беспорядков привели к тому, что южноафриканский ранд отстал от своих аналогов развивающихся рынков в течение недели.