Экономика

Мой БрянскМой БрянскКабмин может начать наказывать губернаторов за рост дотационности

Речь пойдет о тех регионах, где дотации более чем на 40% превышали собственные доходы. Минфин разработал меры, по которым губернаторов будут привлекать к дисциплинарной ответственности и сокращать дотации на 2021 год в их регионы.
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с чего всё началось

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.
Известия27 ноября в 16:01

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ТАССвчера в 14:04

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АБНвчера в 04:00

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Известия27 ноября в 16:01

Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать

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Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны

Znak.com27 ноября в 20:51

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Суть событийвчера в 01:51
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Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

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Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу. Об этом стало известно из шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".
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Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД

Ликсутов отметил несколько основных проблем, выявленных в первые дни работы МЦД, которые привели к введению с 25 ноября бесплатного проезда по диаметрам.
РБК вчера в 22:07
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и лишился шансов на плей-офф ЛЕ

Футбольный клуб ЦСКА (Москва) в домашнем матче сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
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Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

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Россия и Украина обсудили транзит газа

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Эксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

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Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости вчера в 22:32
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
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Суомнительный выбор: соперником РФ на Евро станет Финляндия или Уэльс

Подопечным Станислава Черчесова уже точно предстоит встретиться с Бельгией и Данией, а еще одним соперником станет Уэльс или Финляндия.
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Политика

В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа

Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
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Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

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Газета.Ru вчера в 03:20
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Общество

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
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CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
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Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Известия вчера в 16:22
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