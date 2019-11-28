Экономика
Мой БрянскКабмин может начать наказывать губернаторов за рост дотационности
Речь пойдет о тех регионах, где дотации более чем на 40% превышали собственные доходы. Минфин разработал меры, по которым губернаторов будут привлекать к дисциплинарной ответственности и сокращать дотации на 2021 год в их регионы.
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с чего всё началось
Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.Известия27 ноября в 16:01
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Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать
Московский Комсомолец Улан-Удэ27 ноября в 21:49
Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны
Znak.com27 ноября в 20:51
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