Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.

с чего всё началось

Речь пойдет о тех регионах, где дотации более чем на 40% превышали собственные доходы. Минфин разработал меры, по которым губернаторов будут привлекать к дисциплинарной ответственности и сокращать дотации на 2021 год в их регионы.

Кабмин может начать наказывать губернаторов за рост дотационности

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