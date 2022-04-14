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Кабмин может распространить льготные кредиты в АПК на закупку упаковочных материалов

Компаниям могут разрешить направлять льготные кредиты на закупку пищевой упаковки, что должно помочь решить проблемы с нехваткой оборотных средств в условиях резкого роста себестоимости.
Коммерсантъ
Российские власти неоднократно говорили о проблемах с упаковкой производителей продуктов, в том числе в связи с ростом цен на нее.
РИА Новости
"Для стабилизации ситуации предложено дать возможность перерабатывающим предприятиям использовать льготные кредиты, в том числе и на приобретение упаковочных материалов", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Российские ритейлеры также рассказывали РИА Новости, что изучают альтернативные тетрапаку варианты упаковочных материалов, но пока не наблюдают сбоев в поставках молока и соков из-за нехватки тары.
РИА Новости

Подробнее о событии

Российские производители продуктов питания смогут получить льготные кредиты на упаковку
РИА Новости03:08
Кабмин может распространить льготные кредиты в АПК на закупку упаковочных материалов
ТАСС03:02
На закупку пищевой упаковки могут выдать льготное финансирование
Коммерсантъ18:25
Абрамченко ждет, что льготы для производства упаковки сдержат рост цен на продукты
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