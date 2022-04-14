ТАССКабмин может распространить льготные кредиты в АПК на закупку упаковочных материаловКомпаниям могут разрешить направлять льготные кредиты на закупку пищевой упаковки, что должно помочь решить проблемы с нехваткой оборотных средств в условиях резкого роста себестоимости.КоммерсантъРоссийские власти неоднократно говорили о проблемах с упаковкой производителей продуктов, в том числе в связи с ростом цен на нее.РИА Новости"Для стабилизации ситуации предложено дать возможность перерабатывающим предприятиям использовать льготные кредиты, в том числе и на приобретение упаковочных материалов", - говорится в сообщении.РИА НовостиРоссийские ритейлеры также рассказывали РИА Новости, что изучают альтернативные тетрапаку варианты упаковочных материалов, но пока не наблюдают сбоев в поставках молока и соков из-за нехватки тары.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРоссийские производители продуктов питания смогут получить льготные кредиты на упаковкуРИА Новости03:08Кабмин может распространить льготные кредиты в АПК на закупку упаковочных материаловТАСС03:02На закупку пищевой упаковки могут выдать льготное финансированиеКоммерсантъ18:25Абрамченко ждет, что льготы для производства упаковки сдержат рост цен на продуктыИнтерфакс03:09Показать ещёОценить2Поделиться