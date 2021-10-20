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Кабмин может с 15 ноября начать выплату МСП грантов по одному МРОТ на занятого

Правительство может с 15 ноября 2021 года начать выплачивать предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП) гранты в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого занятого работника.
ТАСС
"Прием заявок может быть организован начиная с 1 ноября по 15 декабря, а сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября с учетом праздников до 31 декабря", - сказал Белоусов.
Интерфакс
Также правительство предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0».
Дождь
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После получения кредита бизнес может не платить ни кредит, ни проценты, в течение 6 месяцев, а затем в течение года нужно погасить долг равными долями под 3% годовых.
Выберу.ру

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