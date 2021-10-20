Правительство может с 15 ноября 2021 года начать выплачивать предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП) гранты в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого занятого работника.
«Министерство просвещения направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы в даты, обозначенные указом президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин поздравил главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира, добавив, что философу Николаю Бердяеву, например, Нобелевку так и не присудили.