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Газета.Ru
Газета.Ru

«Ъ»: правительство РФ урежет программы поддержки возобновляемых источников энергии

Правительство РФ уменьшит финансирование программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с 400 млрд до 313 млрд рублей, чтобы удержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции. Об этом сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на источники.В источнике
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Объем поддержки ВИЭ сокращают на четверть

Объем поддержки мини-ГЭС мощностью до 50 МВт не изменится и останется на уровне 30 млрд руб. На совещании также обсуждалось финансирование проектов СЭС из первой программы поддержки с вводом в 2023 и 2024 годах.
Коммерсантъвчера в 15:06

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Футболист «Чертаново» отстранен на полгода из-за избиения игрока «Локомотива»

В Москве состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС), которое было посвящено избиению игрока столичного "Локомотива" Максима Шнапцева футболистом "Чертаново".
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