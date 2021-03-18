Правительство РФ уменьшит финансирование программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с 400 млрд до 313 млрд рублей, чтобы удержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции. Об этом сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на источники.

С чего всё началось Объем поддержки ВИЭ сокращают на четверть Объем поддержки мини-ГЭС мощностью до 50 МВт не изменится и останется на уровне 30 млрд руб. На совещании также обсуждалось финансирование проектов СЭС из первой программы поддержки с вводом в 2023 и 2024 годах. Коммерсантъ вчера в 15:06