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Газета.Ru

«Ъ»: правительство РФ урежет программы поддержки возобновляемых источников энергии

Правительство РФ уменьшит финансирование программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с 400 млрд до 313 млрд рублей, чтобы удержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции. Об этом сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на источники.В источнике
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С чего всё началось

Объем поддержки ВИЭ сокращают на четверть

Объем поддержки мини-ГЭС мощностью до 50 МВт не изменится и останется на уровне 30 млрд руб. На совещании также обсуждалось финансирование проектов СЭС из первой программы поддержки с вводом в 2023 и 2024 годах.
Коммерсантъвчера в 15:06

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Поддержку «зелёной» энергетики в РФ сократят на 22% — «Ъ»

REGNUM05:19

Ветряки и солнечные панели подвели европейских потребителей

Независимая газета15 марта в 10:25

СМИ узнали о решении властей сократить поддержку «зеленой» энергетики

ПРАЙМ01:38

СМИ узнали о решении правительства урезать поддержку «зеленой» энергетики

РБК20:23

Объем поддержки ВИЭ сокращают на четверть

Коммерсантъвчера в 15:06

Минэнерго настаивает на сокращении госпрограммы поддержки ВИЭ-генерации

ТАСС16 марта в 05:55

Кабмин может урезать финансирование программы поддержки зеленой генерации

ФАН02:30
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ВВС Израиля атаковали в Сирии самолеты Ил-76, летевшие с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим»

Израиль нанес удар по аэропорту Дамаска, а также по трем грузовым самолетам, которые вылетели из Тегерана, приземлились на авиабазе, а затем снова поднялись в воздух и направились в сирийскую столицу.
Evo-rus.comвчера в 07:22

Исследования ученых Самарского университета помогут в разгадке главной тайны Солнца

Открытие, сделанное учеными Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева, поможет разгадать главную тайну Солнца за последние 70 лет Российские ученые из Самарского университета опубликовали в Solar Physics работу по исследованию причин чрезмерного нагрева Солнца.
Регион online09:52

США потребовали от компаний прекратить сотрудничество с «Северным потоком-2»

США следят за действиями по завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2» и требуют от компаний прекратить сотрудничество с проектом, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Коммерсантъ14:00