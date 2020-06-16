Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.
РБК00:00

Подробнее о событии

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

РИА Новости02:26

Правительство оплатит 60% расходов при переводе автомобилей с бензина на газ

Коммерсантъ02:00

Для россиян предложили скидку 90 процентов при переводе машин с бензина на газ

Lenta.ru00:33

Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ

Газета.Ru03:11

Власти оплатят россиянам перевод машин с бензина на газ

URA.Ru00:36

РБК: субсидии на перевод автомобилей с бензина на газ могут увеличить до 60%

ТАСС01:51

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:34, Ашберн
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
46
Общество

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС вчера в 09:03
486
Происшествия

На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
15
Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
108
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
2K
Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
2K
Политика

КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей

Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58
409
Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова

Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
4,3K
Происшествия

Четыре человека погибли при перестрелке в Ингушетии

Перестрелка произошла в Назрани (Ингушетия). Пострадали семь человек и погибли четверо, сообщает 16 июня РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Известия 07:15
5
Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
408
Армия и оружие

Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии

Известия 06:47
118
Авто

КамАЗ выпустит первый в своей истории грузовой электрокар

Первой моделью станет мусоровоз Инженера КамАЗ в настоящее время ведут активную работу над созданием нового семейства грузовиков на электротяге.
Inc-news.ru 06:20
14
Политика

МИД России не обсуждает вопрос возможного обмена Уилана

Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж и приговорённый к 16 годам тюрьмы, не фигурирует в схемах обменов заключёнными с Соединёнными Штатами.
RT на русском 07:28
Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 06:35
328
Футбол

Футболисты львовских «Карпат» вышли из карантина

Львовский футбольный клуб "Карпаты" выходит из карантина, который длился две недели, сообщила во вторник пресс-служба клуба.
РИА Новости 06:55
Политика

В Минобороны РФ заявили о плановом порядке подготовки парада Победы

REGNUM 07:29
4
Происшествия

Американский F-15 упал в Северном море

Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета вчера в 06:44
99
Политика

В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
14
Энергетика

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины».
Lenta.ru 02:08
5
Общество

Банки пожаловались на сбои в Системе быстрых платежей из-за Сбербанка

После подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП), созданной ЦБ, другие банки зафиксировали рост доли неуспешных платежей через нее, пишет РБК.
Ведомости 05:08
8
Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
374
Здоровье

Названы простые продукты, способствующие защите легких от коронавируса

Для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, диетолог Кановас рекомендует употреблять цельный рис.
Российская газета вчера в 23:21
23
Общество

Стали известны регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей за 2019 год возглавили нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры, пишут РИА Новости.
FlashNord вчера в 03:25
889
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
1,1K
Шоу-бизнес

Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова

Профиль вчера в 00:31
387
Происшествия

В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
22
Политика

Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что российские паспорта для жителей Донбасса - это "филькина грамота".
Газета.Ru вчера в 10:43
35
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Самарской области продлен по 23 июня включительно, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:31
9
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
928
Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное