Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
News.ru
News.ru

Кабмин намерен увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

Правительство РФ планирует выделить в 2021 году порядка 12 млрд рублей на меры по снижению средней ипотечной ставки до уровня менее 8%. Это почти в 2,5 раза больше, чем было заложено в июньской версии национального плана (около 5 млрд рублей).В источнике
С чего всё началось
Известия

Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза

Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Финансирование льготной ипотеки в России решили увеличить

Lenta.ruвчера в 21:58
Телеканал 360°

Государство увеличит финансирование ипотеки под 6,5%

Телеканал 360°вчера в 18:39
News.ru

Кабмин намерен увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

News.ruвчера в 19:07
Газета.Ru

Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Газета.Ruвчера в 19:21
ТАСС

«Известия»: кабмин планирует увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

ТАССвчера в 18:36
РЕН ТВ

Финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат в 2,5 раза

РЕН ТВвчера в 17:35
Известия

На снижение ипотечных ставок в 2021 году выделят 12 млрд

Известиявчера в 18:00

Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт
Коммерсантъвчера в 13:26
10

Меган Маркл могла отказаться от титула ради президентства в США

Сразу несколько зарубежных и отечественных СМИ со ссылкой на некие приближенные источники сообщили о желании Меган Маркл стать президентом США, якобы, актриса специально отреклась от королевского титула и пошла на разлад с британской монаршей семьей ради дальнейшей политической карьеры в Америке.
Телепрограмма27 сентября в 00:20
11

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
1,1K

Татуировки повреждают потовые железы и нарушают терморегуляцию кожи

Новое исследование предполагает, что тот человек, который «украшает» чернилами свою кожу, может повредить потовые железы, а также существенно снизить способность организма быстро остывать.
Лезги газетвчера в 06:13
49

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известиявчера в 13:30
923