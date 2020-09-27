Кабмин намерен увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году
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Правительство РФ планирует выделить в 2021 году порядка 12 млрд рублей на меры по снижению средней ипотечной ставки до уровня менее 8%. Это почти в 2,5 раза больше, чем было заложено в июньской версии национального плана (около 5 млрд рублей).В источнике
С чего всё началось
Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза
Согласно финальной версии общенационального плана по восстановлению экономики, с которой ознакомились «Известия», в 2021 году на финансирование мер по снижению ипотечных ставок до уровня менее 8% (основной программой выступает как раз льготная ипотека под 6,5%) в следующем году выделят 12 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01
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