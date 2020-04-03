Коронавирус
Российская газетаКабмин направил 5,1 млрд рублей для выплат врачам и медперсоналу
Правительство распределило между регионами 5,1 миллиарда рублей для стимулирующих выплат врачам и медицинскому персоналу, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией и гражданам из групп риска.
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с чего всё началось
Правительство России утвердило межбюджетные трансферты регионам на дополнительные выплаты медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с вирусом COVID-19.Коммерсантъ02:44
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Правительство направит более 5 млрд рублей на поддержку медиков в регионах
Общественное телевидение России02:42
Регионам выделят более 5 миллиардов рублей на поддержку врачей, борющихся с коронавирусом
Комсомольская правда03:00
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:43, Ашберн
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