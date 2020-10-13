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ТАСС
ТАСС

Кабмин направил 941,4 млрд руб. на обязательства ПФР по выплате страховых пенсий и пособий

В конце сентября Счетная палата (СП) РФ представила доклад об исполнении бюджета ПФР в 2019 году. По данным СП, Пенсионный фонд выполнил все обязательства по выплате и индексации пенсий и пособий в 2019 году в срок и в полном объеме.В источнике
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ТАСС

Кабмин направил 941,4 млрд руб. на обязательства ПФР по выплате страховых пенсий и пособий

ТАССвчера в 06:31
Аргументы и Факты

Кабмин выделил 941,4 млрд рублей на выплату страховых пенсий и пособий

Аргументы и Фактывчера в 07:42
ТК Звезда

Кабмин направил более 900 млрд рублей на выплаты страховых пенсий и пособий

ТК Звездавчера в 06:48
Ведомости

Правительство выделило ПФР более 941 млрд рублей на пенсии и пособия

Ведомостивчера в 07:55
МИР 24

Правительство России выделило 941,4 млрд рублей ПФР на выплаты страховых пенсий и пособий

МИР 24вчера в 06:26
Московский Комсомолец

На выплату страховых пенсий и пособий направлено 941,4 млрд рублей

Московский Комсомолецвчера в 06:20
ПРАЙМ

Пенсионный фонд получит около триллиона на выплату страховых пенсий

ПРАЙМвчера в 06:20

Американский прокурор требует освободить осужденную в США россиянку Осипову

Окружной прокурор американского штата Канзас Стивен Макаллистер подписал ходатайство об освобождении из-под стражи россиянки Богданы Осиповой, которая была осуждена в США за похищение собственного ребенка.
Американский прокурор требует освободить осужденную в США россиянку Осипову
Московский Комсомолец17:14

Помпео оценил избрание Китая, России и Кубы в Совет ООН по правам человека

Вашингтон, 14 октября 2020, 01:16 — REGNUM Избрание нескольких стран — Китая, России и Кубы — в Совет ООН по правам человека подтверждает, что в 2018 году Соединённые Штаты приняли правильное решение выйти из этого органа, написал 13 октября госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.
REGNUM18:16

Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.
РИА Новостивчера в 16:37

Осипов на «России-24» объяснил «опылением» вспышку коронавируса в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 12 октября в эфире «России-24» рассказал о причинах резкого роста числа заболевших коронавирусом в регионе, среди объяснений – «опыление» региона отдохнувшими за пределами края забайкальцами.
Чита.Рувчера в 06:57

Глава NASA надеется, что Россия присоединится к «Соглашениям Артемиды» по освоению космоса

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн выразил надежду на то, что Россия присоединится к предлагаемым США "Соглашениям Артемиды" (Artemis Accords), устанавливающим общие принципы освоения космоса.
ТАССвчера в 15:14

В Крыму военнослужащий случайно застрелил сослуживца

Контрактник в одной из воинских частей Крыма случайно застрелил сослуживца, грубо нарушив правила обращения с оружием, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новостивчера в 09:09

В Центробанке допустили введение цифрового рубля как новой формы денег

"Введение цифрового рубля может дополнительно способствовать финансовой стабильности, ограничивая риски валютизации экономики в условиях, когда быстро развиваются глобальные тенденции цифровизации финансового сектора и другие центральные банки разрабатывают свои цифровые валюты", — говорится в материалах регулятора.
РИА Новостивчера в 10:07

Виктор Томенко внес изменения в указ о повышенной готовности

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 13 октября внес изменения в указ о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с опасностью распространения в регионе коронавирусной инфекции COVID-19.
Байкал2419:18