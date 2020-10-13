В конце сентября Счетная палата (СП) РФ представила доклад об исполнении бюджета ПФР в 2019 году. По данным СП, Пенсионный фонд выполнил все обязательства по выплате и индексации пенсий и пособий в 2019 году в срок и в полном объеме.

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