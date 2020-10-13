Кабмин направил 941,4 млрд руб. на обязательства ПФР по выплате страховых пенсий и пособий
В конце сентября Счетная палата (СП) РФ представила доклад об исполнении бюджета ПФР в 2019 году. По данным СП, Пенсионный фонд выполнил все обязательства по выплате и индексации пенсий и пособий в 2019 году в срок и в полном объеме.В источнике
Подробнее о событии
Кабмин выделил 941,4 млрд рублей на выплату страховых пенсий и пособий
Аргументы и Фактывчера в 07:42
На выплату страховых пенсий и пособий направлено 941,4 млрд рублей
Московский Комсомолецвчера в 06:20