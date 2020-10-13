Кабмин направил более 900 млрд рублей на выплаты страховых пенсий и пособий
Распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство Российской Федерации выделило 914,4 миллиарда рублей на исполнение обязательств Пенсионного фонда РФ по выплате страховых пенсий и пособий. Распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.В источнике
Подробнее о событии
На выплату страховых пенсий и пособий направлено 941,4 млрд рублей
Московский Комсомолецвчера в 06:20
Кабмин выделил 941,4 млрд рублей на выплату страховых пенсий и пособий
Аргументы и Фактывчера в 07:42