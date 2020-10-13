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ТК Звезда
ТК Звезда

Кабмин направил более 900 млрд рублей на выплаты страховых пенсий и пособий

Распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство Российской Федерации выделило 914,4 миллиарда рублей на исполнение обязательств Пенсионного фонда РФ по выплате страховых пенсий и пособий. Распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.В источнике
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Ведомости

Правительство выделило ПФР более 941 млрд рублей на пенсии и пособия

Ведомостивчера в 07:55
Московский Комсомолец

На выплату страховых пенсий и пособий направлено 941,4 млрд рублей

Московский Комсомолецвчера в 06:20
ТК Звезда

Кабмин направил более 900 млрд рублей на выплаты страховых пенсий и пособий

ТК Звездавчера в 06:48
ТАСС

Кабмин направил 941,4 млрд руб. на обязательства ПФР по выплате страховых пенсий и пособий

ТАССвчера в 06:31
МИР 24

Правительство России выделило 941,4 млрд рублей ПФР на выплаты страховых пенсий и пособий

МИР 24вчера в 06:26
Аргументы и Факты

Кабмин выделил 941,4 млрд рублей на выплату страховых пенсий и пособий

Аргументы и Фактывчера в 07:42
ПРАЙМ

Пенсионный фонд получит около триллиона на выплату страховых пенсий

ПРАЙМвчера в 06:20

Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.
Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
РИА Новостивчера в 16:37

Минфин предложил предупреждать о заморозке счетов из-за неуплаты налогов

Министерство финансов РФ подготовило поправки к Налоговому кодексу, согласно которым налоговый орган будет обязан за 14 дней предупреждать о будущей приостановке операций по банковскому счету, если налогоплательщик не предоставил налоговую декларацию или расчет сумм НДФЛ и страховых взносов.
Коммерсантъвчера в 12:13

Мировой экономике предсказали «революцию»

Мировую экономику в скором будущем ожидает резкая смена основных правил и инструментов государственного регулирования, которую можно сравнить с революцией, считают опрошенные Bloomberg аналитики.
Lenta.ru12 октября в 13:50

В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за дефицита воды

Власти Севастополя ввели режим повышенной готовности из-за дефицита питьевой воды: в водохранилище, питающем город, осталось запасов на 81 день, сообщил сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и. о. вице-губернатора Владимир Базаров.
Коммерсантъвчера в 14:16

ГИБДД пояснила, когда водителей не надо штрафовать на пешеходных переходах

Госавтоинспекция направила в регионы инструкции для инспекторов – как наказывать водителей в случае нарушений на пешеходных переходах: если траектории пешехода и машины не пересекаются, штрафовать водителей не нужно, как это и рекомендовал Верховный суд.
Вести.Ruвчера в 08:14

Уверенность людей в решениях устанавливается активностью мозга в области памяти

При принятии решений ученые отслеживали активность головного мозга.В итоге научной группе удалось зафиксировать изменяемую активность 830 нервных клеток в височной доле мозга.
Центральная Служба Новостейвчера в 04:06

Минздрав разрешил испытывать вакцину «Спутник V» на людях старше 60 лет

Министерство здравоохранения России разрешило проводить клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» исследовательского центра имени Гамалеи на добровольцах старше 60 лет.
РБКвчера в 12:07

Суд арестовал новые многомиллионные банковские счета экс-министра Абызова

Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова обнаружил у него многомиллионные банковские счета.
ТАСС17:57

Боррель проинформировал Лаврова о решении ЕС ввести санкции против РФ

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель проинформировал главу МИД РФ Сергея Лаврова о политическом решении Совета Европы ввести санкции против лиц, причастных к отравлению блогера Алексея Навального.
News.ruвчера в 12:49

Режиссёр «Чудо-женщины» и актриса Галь Гадот снимут фильм о Клеопатре

Автором сценария станет создательница «Острова проклятых» Режиссёр «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс снова посотрудничает с исполнительницей главной роли в картине Галь Гадот.
Центральная Служба Новостей12 октября в 10:16