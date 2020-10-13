ГИБДД пояснила, когда водителей не надо штрафовать на пешеходных переходах

Госавтоинспекция направила в регионы инструкции для инспекторов – как наказывать водителей в случае нарушений на пешеходных переходах: если траектории пешехода и машины не пересекаются, штрафовать водителей не нужно, как это и рекомендовал Верховный суд.