Экономика

НТВНТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми

Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
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Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

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Общество

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RT на русском 04:55
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

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CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
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Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

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Форвардом ЦСКА Чаловым заинтересовались три клуба Германии

Сразу три клуба немецкой бундеслиги проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.
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В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
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Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

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RT на русском вчера в 15:25
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
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Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
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Фигурное катание

Глава ФФККР подтвердил переход Коляды в группу Мишина

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что организация получила документы о переходе отечественного фигуриста Михаила Коляды в группу тренера Алексея Мишина.
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На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта

"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошел провал грунта на проезжей части", - говорится в твите.
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Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу

Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Экономика

Повышение НДФЛ: как изменится налог на продажу квартир

В России с 1 января 2021 года планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения — россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15%.
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Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» сыграет с «Астон Виллой»

Чемпионат Англии 32-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло»

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Завтра биткоин ждет важное событие. Чего ожидать от цены криптовалюты

Завтра, 26 июня, состоится массивная экспирация опционов на биткоин.
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В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
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Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков

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