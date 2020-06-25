Экономика
НТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми
Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
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Мишустин: кабмин примет решение по реализации мер из обращения Путина сегодня
Говорит Москва25 июня в 06:50
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Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
Наука
Созданный в NASA кулон помогает бороться с коронавирусом
Специалисты, работающие в лаборатории реактивного движения NASA, разработали кулон Pulse, который призван помочь уменьшить вероятность заражения коронавирусом.
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«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
RT на русском 04:35
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:30
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform 25 июня в 13:06
Футбол
Роналдиньо может возобновить карьеру в клубе Марадоны
Soccer.ru 04:51
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
Вести.Ru вчера в 12:04
Футбол
Форвардом ЦСКА Чаловым заинтересовались три клуба Германии
Сразу три клуба немецкой бундеслиги проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.
Вести.Ru 05:28
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Фигурное катание
Глава ФФККР подтвердил переход Коляды в группу Мишина
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что организация получила документы о переходе отечественного фигуриста Михаила Коляды в группу тренера Алексея Мишина.
RT на русском 05:52
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Происшествия
На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта
"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошел провал грунта на проезжей части", - говорится в твите.
Газета.Ru 06:15
Технологии
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Экономика
Повышение НДФЛ: как изменится налог на продажу квартир
В России с 1 января 2021 года планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения — россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15%.
РБК вчера в 05:34
Футбол
Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» сыграет с «Астон Виллой»
Чемпионат Англии 32-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Sports.ru 06:00
Политика
Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло»
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RT на русском 05:06
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин
На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
Экономика
Завтра биткоин ждет важное событие. Чего ожидать от цены криптовалюты
Завтра, 26 июня, состоится массивная экспирация опционов на биткоин.
РБК 25 июня в 08:45
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
Происшествия
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж Набережной им. Горького.
РИА Новости 05:20