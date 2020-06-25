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Кабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми

Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.В источнике
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До 16 и старше

Российская газета25 июня в 12:50

На единовременные выплаты на детей выделят 270 млрд рублей

РЕН ТВ25 июня в 06:22

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

ТАСС25 июня в 07:16

Мишустин: врачи и медперсонал получат допвыплаты на 20 миллиардов рублей

Вести.Ru25 июня в 06:53

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

RT на русском25 июня в 07:52

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Известия25 июня в 06:16

Кабмин выделил более 270 миллиардов рублей на единовременные выплаты на детей

Вечерняя Москва25 июня в 06:15
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Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах

Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.
Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах
RT на русском22:42
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Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском04:55
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

26 июня адвокат актера Эльман Пашаев сообщил телеканалу "360", что потерпевшая сторона требует "космические суммы" в качестве компенсации — 100 – 150 млн руб. Ранее Пашаев говорил, что сумма компенсации от Ефремова для семьи Сергея Захарова может составить около 1 – 1,5 млн руб. ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце вечером 8 июня.
РБКвчера в 14:38
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Эксперт Васильев объяснил, какая валюта заменит доллар после его краха

Возможное обесценивание доллара может стать своеобразным тревожным сигналом для Федеральной резервной системы (ФРС), которая, по мнению эксперта, слишком напористо накачивает американскую и мировую экономику долларом, передает "ФедералПресс" со ссылкой на ФБА "Экономика сегодня".
Народные новости04:30
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