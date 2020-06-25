Коронавирус

НТВНТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми

Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
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Кабмин одобрил выплаты российским семьям с детьми

ПолитРоссия04:09

Поддержка семей, IT и самозанятых: кабмин выделит более 270 миллиардов рублей

Вести.Ru25 июня в 14:39

Кабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми

НТВ25 июня в 10:13
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После воссоединения полуострова с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились.
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Власти Греции пообещали гражданам льготы за переход на электрокары

Власти Греции призывает граждан пересесть на электрический транспорт и обещают за это льготы, субсидии, бесплатную парковку и нулевой транспортный налог, передает РИА Новости.
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МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане

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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
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Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 627 тысяч

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 627 тысяч.
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Экономика

На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:06
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Вести.Ru вчера в 12:04
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Общество

В России умерли 188 человек с коронавирусом за сутки

За сутки в России умерли 188 человек с коронавирусом, за все время — 8 969, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:48
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
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В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Общество

В России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

О новой льготе, позволяющей осуществить индексацию пенсий более чем 40 000 человек, напомнили специалисты ПФР.
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Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
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Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
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Марго Робби исполнит роль в женской версии «Пиратов Карибского моря»

Актриса Марго Робби снимется в ремейке фильмов "Пираты Карибского моря". Все главные роли здесь должны сыграть женщины.
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ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации

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Космос

Астронавт NASA потерял зеркало, выходя в открытый космос с борта МКС

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РПЛ отменила матч 24-го тура между «Оренбургом» и «Краснодаром»

Руководство РПЛ приняло решение об отмене игры 24-го тура из-за большого количества ранее выявленных в "Оренбурге" случаев COVID-19.
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Бывший главный тренер сборной Аргентины заболел коронавирусом

Бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Карлос Билардо заболел коронавириусом, сообщает Рейтер.
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