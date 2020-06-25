Экономика
НТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми
Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
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Кабмин выделил более 270 миллиардов рублей на единовременные выплаты на детей
Вечерняя Москва25 июня в 06:15
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Здоровье
Где выявили заболевших коронавирусом в Самарской области 25 июня
По данным на 12:38 25 июня, в регионе подтвердили еще 55 случаев инфекции.
Терра 25 июня в 05:39
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
RT на русском 01:16
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:26
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом в матче РПЛ
Российская газета 06:57
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
Газета.Ru 06:43
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля этого года тарифы ЖКХ должны увеличиться в среднем по стране на 4%. Власти не станут "замораживать" цены за услуги, несмотря на затруднительное в материальном плане положение россиян после длительного периода самоизоляции в условиях финансового кризиса.
Дни24 00:49
Общество
Ефремов заявил, что читал стихи про Путина за деньги
Ничего не имею против личности Путина.
Культуромания 07:00
Общество
«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу
Митрохин прилетел в Норильск, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым.
Тайга.инфо 04:05
Общество
На Украине есть риск развития эпидемии в «гиперболическом масштабе»
Шмыгаль отметил, что решение об ужесточении карантинных мер – сейчас в стране карантин ослабили, действует адаптивный период - будут принимать власти на местах.
Территория новостей 05:12
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Происшествия
Собчак заявила о нападении на нее и съемочную группу в Среднеуральском монастыре
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группа было совершено нападение в Среднеуральском монастыре Свердловской области.
Газета.Ru 07:33
Здоровье
Мясников перечислил вызывающие аритмию лекарства
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил, какие препараты могут быть опасны для здоровья.
МедиаПоток 00:10
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
Согласно документу, Lada предоставляет широкий выбор нишевых моделей. Такие машины покупают на территории Европы уже порядка 40 лет.
Evo-rus.com вчера в 07:29
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 25 июня в 09:24
Политика
Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, министр обороны Японии Таро Коно заявил, что власти страны решили аннулировать план по развертыванию наземных американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore.
Военное дело 25 июня в 04:41
Экономика
Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 25 июня в 06:19
Общество
В России выявили 6852 новых случая коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая коронавируса, общее число зарегистрированных в стране случаев возросло до 627 646.
ФАН 03:49
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Политика
Более 500 тысяч наблюдателей следят за голосованием по Конституции
Общественная палата России и региональные общественные палаты зарегистрировали более 500 тысяч наблюдателей на общероссийское голосование по конституционным поправкам.
Ридус 06:23
Общество
В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.
Российская газета 05:10
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
Технологии
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик заявил о готовности бета-версии патча pre 1.0007. Это значит, что игра 2007 года впервые получила официальное обновление.
RuNews24.ru 06:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании
Представитель Гидрометцентра России рассказал об аномальном похолодании; особенно сильно изменится температура в Москве и в Подмосковье.
Сиб.фм вчера в 06:43
Автоспорт
«Формула-1» осудила Экклстоуна за его высказывания о расизме
ProstoProSport вчера в 23:46
Здоровье
Во всех районах Забайкалья ввели амбулаторное лечение от коронавируса
Врачи Забайкальского края ввели на всей территории региона амбулаторное лечение пациентов, которые переносят коронавирус в легкой и бессимптомной форме, сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения края Анна Шангина.
ТАСС 25 июня в 22:42