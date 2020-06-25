Общество
НТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми
Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
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Кабмин выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей
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