Общество

НТВНТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми

Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
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До 16 и старше

Российская газета25 июня в 12:50

Кабмин выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

Газета.Ru25 июня в 09:02

Правительство России обсудит выделение 10 тыс рублей на детей до 16 лет

ПРАЙМ24 июня в 17:19

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

ТАСС25 июня в 07:16

Мишустин: врачи и медперсонал получат допвыплаты на 20 миллиардов рублей

Вести.Ru25 июня в 06:53

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Известия25 июня в 06:16

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

RT на русском25 июня в 07:52
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Daily-Motor.Ru 24 июня в 11:22
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Общество

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Власти Греции пообещали гражданам льготы за переход на электрокары

Власти Греции призывает граждан пересесть на электрический транспорт и обещают за это льготы, субсидии, бесплатную парковку и нулевой транспортный налог, передает РИА Новости.
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