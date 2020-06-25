Общество

ИзвестияИзвестияПравительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей. Об этом в четверг, 25 июня, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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До 16 и старше

Российская газета12:50

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Известия06:16

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

RT на русском07:52

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

ТАСС07:16

Мишустин: врачи и медперсонал получат допвыплаты на 20 миллиардов рублей

Вести.Ru06:53

Мишустин назвал сумму на дополнительные выплаты для детей

Взгляд.ру07:21

Правительство РФ выделит 270 миллиардов на выплаты на детей до 16 лет

ТК Звезда08:56
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Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
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Владельцы коттеджей в Корсакове не готовы съезжать ради борьбы с заразой

Решили строить объект инфекционный, а уже после него в защитной зоне разрешения на частные дома выдавались.
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Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

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Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
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Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
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Прядкин отреагировал на вспышку коронавируса в «Оренбурге»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал вспышку заболевания коронавирусной инфекцией в "Оренбурге".
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
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Авто

К выпуску автомобилей на новой платформе готовится АвтоВАЗ

На сайте корпоративных закупок появилось косвенное подтверждение тому, что отечественный автопроизводитель готовит производство под новую «тележку» — «АвтоВАЗ» проводит конкурс на поставку трансформаторной подстанции по задаче «Производство автомобилей на платформе CMF-B-LS».
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В Кузбассе на один день запретят продажу алкоголя

Как рассказали корреспонденту NGS42.RU в областном департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка, торговые точки Кузбасса уже получили предписания о незаконности продажи алкоголя 27 июня.
НГС.Кемерово 06:41
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Авто

Mercedes и NVIDIA вместе создадут автономный автомобиль

Компании Mercedes-Benz и NVIDIA объявили о сотрудничестве для создания автономных автомобилей премиум-класса.
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Samsung выпустил изогнутый игровой монитор Odyssey G9 нового поколения

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Здоровье

Коронавирусная статистика в США может быть в 10 раз выше официальной

Число случаев заражения коронавирусом в США может превышать официальную статистику в 10 раз и достигать по крайней мере 23 миллионов человек.
Телеканал 360° 19:40
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Здоровье

Названы пожизненные последствия коронавируса

Британские врачи назвали пожизненные последствия коронавируса, с которыми придется столкнуться очень многим из перенесших болезнь, сообщает РБК.
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Плющенко показал тренировку Трусовой под дождем

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко показал тренировку своей группы под дождем на сборах в Кисловодске.
РИА Новости 03:30
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Происшествия

Солодов: в системе здравоохранения информация искажается на разных уровнях

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов пообещал созвониться с медсестрой, которая сообщила в социальных сетях о сложной ситуации в "ковидном" отделении краевой больницы.
Кам 24 19:01
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
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Джон Джонс: «Не собираюсь драться в ближайшее время»

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, после публичного конфликта с президентом организации отказавшийся от своего титула, не планирует в ближайшее время возвращаться в октагон.
FightTime.ru 16:43
Энергетика

ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
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В Крыму учёные провели 3D-съемку пещеры Таврида

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Мясников оценил глобальную смертность от коронавируса

Медик отметил, что глобальная смертность от вируса нового типа оказалась значительно меньше, чем это ожидалось изначально.
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Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
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CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

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Мощный взрыв прогремел в Тегеране

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Футбол

Подростки играть не должны! Это будет позор чемпионата России

Рабинер — о вспышке коронавируса в «Оренбурге» Ситуация с матчем «Сочи» — «Ростов» не повторится: детско-юношеские составы вряд ли будут играть в матче «Оренбург» — «Краснодар».
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Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
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Здоровье

Сотни детей и взрослых по всей России мучительно умирают от редких болезней. Теперь им хотят помочь

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Jaguar обновил электрический кроссовер I-Pace

Обновленный I-Pace получит от Jaguar встроенное зарядное устройство мощностью 11 кВт, что означает, что возможность использовать трехфазное зарядное устройство как в различных общественных точках зарядки, так и дома.
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Экономика Европы приблизилась к обрыву

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Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
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