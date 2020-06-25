Общество

НТВНТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми

Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

До 16 и старше

Российская газета25 июня в 12:50

Кабмин выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

Газета.Ru25 июня в 09:02

Правительство России обсудит выделение 10 тыс рублей на детей до 16 лет

ПРАЙМ24 июня в 17:19

Мишустин: врачи и медперсонал получат допвыплаты на 20 миллиардов рублей

Вести.Ru25 июня в 07:51

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

ТАСС25 июня в 07:16

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Известия25 июня в 06:42

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

RT на русском25 июня в 07:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 03:08, Ашберн
Здоровье

Кардиолог назвал способы защитить организм от «погодной пилы»

«Погодная пила» — быстрая смена влажности, давления, магнитной активности и температуры — может стать причиной плохого самочувствия, сообщил в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, директор клиники госпитальной терапии Сеченовского университета, академик РАН Юрий Беленков.
РБК вчера в 23:58
8
Происшествия

Медведь загрыз участника геолого-разведочной экспедиции на Колыме

ТАСС 02:57
2
Общество

В Госдуме предложили сохранить доплаты безработным с детьми

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребенка.
Газета.Ru 01:31
2
Общество

В Москве за сутки вылечились 1852 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1852 пациента.
Известия 02:24
516
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
6,7K
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, кто из пенсионеров получит прибавку к пенсии с 1 июля.
ToDay News Ufa 02:42
4
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
14
Политика

Соцопрос показал равные шансы двух кандидатов в президенты Польши

Последний перед выборами президента Польши соцопрос показывает примерно равные шансы действующего главы государства Анджея Дуды и кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского во втором туре.
РИА Новости вчера в 04:13
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
3,2K
Общество

Цукерберг потерял $7 млрд из-за бойкота рекламы в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял уже $7,21 млрд из-за бойкота рекламы на платформах компании — Facebook, Instagram, Twitter, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 02:25
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,3K
Гаджеты

Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне

По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
81
Происшествия

Главу строительной компании нашли мертвым в Москве

Бизнесмена Андрея Грудина обнаружили мертвым в Москве. Тело руководителя строительной компании нашли в офисе его фирмы в ночь на 27 июня.
Известия 00:38
29
Общество

Стало известно о массовом недопуске россиян на курорты Сочи

О массовом недопуске отдыхающих стало известно «Московскому комсомольцу».
Lenta.ru вчера в 09:05
14
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
762
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
1,7K
Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой.
РБК 02:10
30
Политика

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:37
229
Общество

Кинотеатры дождутся релиза «Мулан-2» для масштабного возобновления работы

До отмены ограничений на передвижение в Москве 9 июня 2020 года все работавшие в России кинотеатры собирали вместе в уик-энд (с четверга по воскресенье) максимум 1 тыс. зрителей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РБК 03:00
Футбол

«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 12:59
Происшествия

На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

РИА Новости вчера в 23:06
9
Здоровье

Ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 73 года

По предварительной оценке, за 2019 год ожидаемая продолжительность жизни составила 73,34 года.
ТАСС вчера в 10:11
Здоровье

Россиянам рассказали о вреде чрезмерного употребления минеральной воды

Всего же в сутки, по словам Соломеиной, следует пить не более двух литров минеральной воды.
ТК Звезда вчера в 06:38
3
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
12
Футбол

Шесть футболистов покинули «Монако»

Французский "Монако" расстался с шестью футболистами. Об этом сообщается на официальном сайте "монегасков".
Газета.Ru вчера в 21:16
Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии

В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском вчера в 18:22
5
Киберспорт

Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2

Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.
Metaratings вчера в 09:15
Политика

Польшу предупредили об опасности расположения войск США внутри страны

Польшу предупредили об опасности расположения войск США внутри страны.
Авторадио 25 июня в 10:08
18
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия вчера в 17:12
226
Экономика

Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 25 июня в 06:19
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное