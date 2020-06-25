Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.

Кабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми

Общество Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса. 480

Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 234

Общество В Петербурге в УИК женщине предложили проголосовать за родителей Причиной стала информация о том, что журналисту Анне Невской предложили проголосовать за ее родителей на одном из избирательных участков Выборгского района.

Общество Председатель УИК на голосовании по поправкам выиграла квартиру в Омске 59-летняя жительница села Лузино Омской области Анна Ганева выиграла квартиру в областном центре, приняв участие в лотерее, которая проводится на избирательных участках в рамках голосования по поправкам в Конституцию. 187

Политика Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian. 774

Политика Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2» Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине. 351

Политика Зеленский отреагировал на скандал из-за фразы депутата Рады о «детях низкого качества» Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ее заявление «детях низкого качества».

Космос «Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей. 138

Происшествия В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского. 102

Технологии Для выпускников вузов запущена платформа подбора вакансий Москва, 27 июня 2020, 14:02 — REGNUM В рамках Всероссийского студенческого онлайн-выпускного АНО «Россия — страна возможностей» представила сервис с вакансиями и стажировками для выпускников вузов всей страны — дайджест.времякарьеры.рф.

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».

Политика Facebook изменил правило написания названия Киева Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 1

Космос НАСА показало уникальное видео десяти лет из жизни Солнца НАСА выпустило часовой фильм, в котором объединило десять лет наблюдений за Солнцем. В ролике показан каждый день наблюдений за светилом. 1

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,4K

Политика Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло» «Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко. 2

Здоровье Коронавирусом могли заразиться более 25 млн американцев Хотя ранее почти у 2,4 млн жителей США тесты показали наличие коронавирусной инфекции, но, по словам Редфилда, некоторые другие тесты, например, при сдаче крови донорами, показали, что инфицированы COVID-19 5-8% населения.

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,7K

Единоборства Гвоздик объяснил, почему решил завершить карьеру Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик объяснил, почему решил закончить карьеру.

Футбол Эксперт считает, что арбитр ошибся в пользу «Зенита» в матче с «КС» Бывший арбитр всероссийской категории Владимир Федотов считает, что судья матча «Зенит» - «Крылья Советов» ошибочно назначил первый пенальти в ворота самарской команды, с которого «сине-бело-голубым» удалось сравнять счёт.