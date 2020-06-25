Экономика

НТВНТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми

Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
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До 16 и старше

Российская газета25 июня в 12:50

На единовременные выплаты на детей выделят 270 млрд рублей

РЕН ТВ25 июня в 06:22

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

ТАСС25 июня в 07:16

Мишустин: врачи и медперсонал получат допвыплаты на 20 миллиардов рублей

Вести.Ru25 июня в 06:53

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

RT на русском25 июня в 07:52

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Известия25 июня в 06:16

Кабмин выделил более 270 миллиардов рублей на единовременные выплаты на детей

Вечерняя Москва25 июня в 06:15
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Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Новые автомобили вчера в 12:05
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Общество

Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
РИА Новости вчера в 20:50
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Общество

Собчак пригрозила российскому изданию словами из песни Маликова

Lenta.ru вчера в 16:03
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Шоу-бизнес

Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков

В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
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Общество

В Петербурге в УИК женщине предложили проголосовать за родителей

Причиной стала информация о том, что журналисту Анне Невской предложили проголосовать за ее родителей на одном из избирательных участков Выборгского района.
Профиль 06:44
Общество

Председатель УИК на голосовании по поправкам выиграла квартиру в Омске

59-летняя жительница села Лузино Омской области Анна Ганева выиграла квартиру в областном центре, приняв участие в лотерее, которая проводится на избирательных участках в рамках голосования по поправкам в Конституцию.
Информационное агентство FederalCity вчера в 04:33
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv вчера в 06:45
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Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
4,5K
Политика

Зеленский отреагировал на скандал из-за фразы депутата Рады о «детях низкого качества»

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ее заявление «детях низкого качества».
ИА Новороссия 05:36
Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей.
РБК 06:33
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Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
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Технологии

Для выпускников вузов запущена платформа подбора вакансий

Москва, 27 июня 2020, 14:02 — REGNUM В рамках Всероссийского студенческого онлайн-выпускного АНО «Россия — страна возможностей» представила сервис с вакансиями и стажировками для выпускников вузов всей страны — дайджест.времякарьеры.рф.
REGNUM 07:02
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
1
Космос

НАСА показало уникальное видео десяти лет из жизни Солнца

НАСА выпустило часовой фильм, в котором объединило десять лет наблюдений за Солнцем. В ролике показан каждый день наблюдений за светилом.
Невские Новости 05:32
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
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Здоровье

В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия

Петровы просят помощи у неравнодушных граждан. На спасение пациента остается очень мало времени.
Evo-rus.com 04:43
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Политика

Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло»

«Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
RT на русском 05:06
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Здоровье

Коронавирусом могли заразиться более 25 млн американцев

Хотя ранее почти у 2,4 млн жителей США тесты показали наличие коронавирусной инфекции, но, по словам Редфилда, некоторые другие тесты, например, при сдаче крови донорами, показали, что инфицированы COVID-19 5-8% населения.
Pravda.Ru вчера в 11:30
Общество

Bloomberg: Цукерберг потерял $7 млрд на рекламе в Facebook

После сделанного руководством Unilever заявления акции Facebook упали на 8,3%. Цукерберг тем самым лишился 7,21 млрд долларов.
Evo-rus.com 04:22
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Футбол

«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом

RT на русском 04:35
Армия и оружие

Представлено видео ВВС США о программе Skyborg для беспилотников

Издание The Drive опубликовало видео о программе Skyborg, представленное Исследовательской лабораторией ВВС США.
Военное обозрение 25 июня в 03:36
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
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Единоборства

Гвоздик объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик объяснил, почему решил закончить карьеру.
Спорт-Экспресс 05:30
Футбол

Эксперт считает, что арбитр ошибся в пользу «Зенита» в матче с «КС»

Бывший арбитр всероссийской категории Владимир Федотов считает, что судья матча «Зенит» - «Крылья Советов» ошибочно назначил первый пенальти в ворота самарской команды, с которого «сине-бело-голубым» удалось сравнять счёт.
Свободная Пресса вчера в 16:57
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК 25 июня в 18:03
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили

Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
Журналистская правда 25 июня в 08:00
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Культура

Шнуров назвал «высшие точки в творчестве» Ефремова и Серебренникова

ИА Красная Весна вчера в 16:10
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