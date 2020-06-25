Экономика
НТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми
Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
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Кабмин выделил более 270 миллиардов рублей на единовременные выплаты на детей
Вечерняя Москва25 июня в 06:15
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«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
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Piter.tv вчера в 06:45
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
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RT на русском вчера в 15:25
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Зеленский отреагировал на скандал из-за фразы депутата Рады о «детях низкого качества»
Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ее заявление «детях низкого качества».
ИА Новороссия 05:36
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«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей.
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Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
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Технологии
Для выпускников вузов запущена платформа подбора вакансий
Москва, 27 июня 2020, 14:02 — REGNUM В рамках Всероссийского студенческого онлайн-выпускного АНО «Россия — страна возможностей» представила сервис с вакансиями и стажировками для выпускников вузов всей страны — дайджест.времякарьеры.рф.
REGNUM 07:02
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
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«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
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Представлено видео ВВС США о программе Skyborg для беспилотников
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