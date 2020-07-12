Экономика

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургКабмин направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний

Кабмин выделит 320 миллионов рублей на субсидии судоходным компаниям, занимающимся морскими и речными круизами. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.
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Правительство выделит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний

Коммерсантъвчера в 05:35

Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям

RT на русскомвчера в 06:04

Судоходные компании смогут направить заявки на получение субсидии до 15 августа

ТАССвчера в 05:54

Правительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний

Глас Народавчера в 05:53

Правительство выделит более 300 миллионов рублей на поддержку судоходных компаний

Эхо Москвывчера в 08:32

Правительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний

Российская газетавчера в 05:29

На поддержку круизных судоходных компаний направят 320 миллионов рублей

РИА Новостивчера в 05:25
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Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
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Общество

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Что касается наказаний для нарушителей новой версии "закона о тишине", то им грозит предупреждение или штраф, который для граждан составит от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 10 до 20 тыс. рублей.
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Евразия Daily 01:39
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Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
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ФАН 10 июля в 08:19
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Происшествия

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В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
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Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
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Финансы

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По сравнению с прошлым годом выручка от нефти упала с 30 до 12,8 млрд долларов, а экспорт нефтепродуктов – с 16,5 до 9,5 млрд долларов.
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Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

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Общество

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Один из пунктов законопроекта говорит о праве работника на удаленке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование.
РБК вчера в 21:45
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Маттиа Бинотто: Никаких оправданий быть не может

F1news.ru вчера в 16:00
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В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива

«В связи с разливом авиационного топлива в посёлке Тухард введён режим ЧС муниципального характера», — говорится в заявлении.
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Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
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Москва перешла к новому этапу снятия ограничений

Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства.
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового руководителя администрации Октябрьского района.
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Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

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Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

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Еще четверо пациентов с коронавирусом умерли в Новосибирской области

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Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
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Эксперты включили четверть россиян в группу риска при хищениях с карт

Каждый четвертый держатель банковских карт в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенников, так как готов сообщить посторонним персональные данные банковских карт, которые нельзя раскрывать (срок действия и CVV-код).
РБК вчера в 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
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