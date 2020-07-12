Экономика
Телеканал Санкт-ПетербургКабмин направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний
Кабмин выделит 320 миллионов рублей на субсидии судоходным компаниям, занимающимся морскими и речными круизами. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.
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Правительство выделит более 300 миллионов рублей на поддержку судоходных компаний
Эхо Москвывчера в 08:32
Правительство направит 320 млн рублей на поддержку судоходных компаний
Российская газетавчера в 05:29
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Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Общество
Саратовцам грозят штрафы за включение музыки в обед
Что касается наказаний для нарушителей новой версии "закона о тишине", то им грозит предупреждение или штраф, который для граждан составит от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 10 до 20 тыс. рублей.
Взгляд-инфо 11 июля в 02:14
Политика
Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия
Под Киевом пьяный водитель убил целую семью с двумя детьми
12 июля под Киевом на Старообуховской трассе в районе Конча-Заспы автомобиль «Mercedes» столкнулся с «Hyundai».
Евразия Daily 01:39
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Общество
В ПФР рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Пенсионный фонд России (ПФР) сделал разъяснения касательно надбавок для пенсионеров, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
ФАН 10 июля в 08:19
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Общество
Аномальное похолодание ожидается в центре европейской части России
Во вторник уже [ожидается] падение температуры, настоящие северные ветры и температура около 20 днем, а далее температура [будет] еще ниже - в диапазоне 14-19 градусов.
ТАСС вчера в 17:52
Спорт
За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей
Cyber.sports.ru 01:48
Армия и оружие
Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Финансы
Набиуллина нашла дыру на 12 млрд долларов в платежном балансе России
По сравнению с прошлым годом выручка от нефти упала с 30 до 12,8 млрд долларов, а экспорт нефтепродуктов – с 16,5 до 9,5 млрд долларов.
Капитал страны 11 июля в 02:21
Политика
Трампа уличили в желании продать территорию США
Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после урагана в 2017 году.
Lenta.ru 00:41
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Один из пунктов законопроекта говорит о праве работника на удаленке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование.
РБК вчера в 21:45
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Никаких оправданий быть не может
F1news.ru вчера в 16:00
Происшествия
В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива
«В связи с разливом авиационного топлива в посёлке Тухард введён режим ЧС муниципального характера», — говорится в заявлении.
RT на русском 00:58
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
Vprognoze.ru вчера в 16:36
Политика
Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране
Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений
Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства.
Известия вчера в 18:14
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
Высокинский назначил нового главу Октябрьского района
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового руководителя администрации Октябрьского района.
Новый День 01:50
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Экономика
Почти 2,5 тыс. крупных компаний получили отсрочку по налогам
Основная масса отсрочек приходится на малый и средний бизнес, тогда как крупные компании получили право отложить налоговые выплаты лишь на 10,5 млрд руб.
РБК вчера в 23:04
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 10 июля в 16:22
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Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Происшествия
Еще четверо пациентов с коронавирусом умерли в Новосибирской области
112 новых заболевших коронавирусом зарегистрировал оперштаб Новосибирской области за минувшие сутки.
Atas.info 01:22
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Общество
Эксперты включили четверть россиян в группу риска при хищениях с карт
Каждый четвертый держатель банковских карт в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенников, так как готов сообщить посторонним персональные данные банковских карт, которые нельзя раскрывать (срок действия и CVV-код).
РБК вчера в 22:00