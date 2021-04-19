Правительство РФ направит в этом году 40 млрд рублей на строительство скоростной трассы Москва - Казань, которая должна быть введена в строй в первом квартале 2024 года. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

ТАСС 05:34