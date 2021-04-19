Кабмин направит 40 млрд рублей на строительство трассы Москва — Казань
Правительство России направит в текущем году 40 млрд рублей на строительство скоростной платной автотрассы М12 Москва — Казань, которую планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
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Скоростную трассу Москва - Казань должны ввести в строй в начале 2024 года
Правительство РФ направит в этом году 40 млрд рублей на строительство скоростной трассы Москва - Казань, которая должна быть введена в строй в первом квартале 2024 года. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
ТАСС05:34