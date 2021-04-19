Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском

Кабмин направит 40 млрд рублей на строительство трассы Москва — Казань

Правительство России направит в текущем году 40 млрд рублей на строительство скоростной платной автотрассы М12 Москва — Казань, которую планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
RT на русском
Новая Губерния
Inc-news.ru
Деловой квартал (Нижний Новгород)
Строительная Газета
Известия
Ньюс-НН
Вести.Ru
Реальное время
ТК Звезда
Аргументы и Факты
Новый Век
Вести Татарстан
DomostroyNN.ru
Татарстан-24
Москва 24
ПРАЙМ
FBM.ru
Euromag.ru
Соловей.Инфо
В Городе N
Вечерняя Москва
Dorinfo.ru
Lenta.ru
Вестник Кавказа
КП - Казань
С чего всё началось

Скоростную трассу Москва - Казань должны ввести в строй в начале 2024 года

Правительство РФ направит в этом году 40 млрд рублей на строительство скоростной трассы Москва - Казань, которая должна быть введена в строй в первом квартале 2024 года. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
ТАСС05:34

Подробнее о событии

Правительство РФ направит в этом году 40 млрд рублей на возведение трассы Москва — Казань

Татар-информ06:54

На строительство трассы М-12 Москва - Казань направят 40 млрд рублей в этом году

Dorinfo.ru06:30

Мишустин выделит 40 млрд рублей на строительство ВСМ Москва-Казань

Интерфакс06:18

Скоростную трассу Москва - Казань должны ввести в строй в начале 2024 года

ТАСС05:34

На строительство трассы Москва – Казань в этом году направят 40 миллиардов рублей

БИЗНЕС Online05:23

На развитие сети автодорог в России будет направлено 93 млрд рублей

РИА Новости05:20

Кабмин направит 40 млрд рублей на строительство трассы Москва — Казань

RT на русском05:54
Интересное

Навального переводят из колонии в стационар больницы для осужденных

«Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами»,— отмечается в сообщении ФСИН.
Коммерсантъ05:16

Выявлен ключевой биомаркер тяжелой формы COVID-19

"Наш анализ показал, что пациенты с тяжелым COVID-19 или которые в конечном итоге умерли, имели значительно более высокие уровни SAA по сравнению с пациентами с легкой формой заболевания", — приводятся в пресс-релизе Университета Флиндерса слова руководителя исследования, профессора клинической фармакологии Ардуино Мангони (Arduino Mangoni).
РИА Новости05:45

ФСБ сообщила о задержании в Москве готовивших военный переворот в Минске

В Москве задержаны имеющий гражданство Белоруссии и США Юрий Зенкович и белорус Александр Федута, готовившие военный переворот 9 мая в Минске и устранение президента Белоруссии Александра Лукашенко.
РБК17 апреля в 15:09