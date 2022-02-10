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Кабмин направит более 76,5 млрд рублей дополнительно на выплаты по больничным

Правительство дополнительно направит более 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным за февраль и первую половину марта.
ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 10 февраля, на заседании кабмина заявил, что в стране сейчас непростая эпидемиологическая ситуация, много заболевших.
Piter.tv
В связи с распространением коронавируса и сложной эпидемиологической обстановкой все больше людей уходят на больничный.
Бабаюртовские вести
Новый всплеск заболеваемости коронавирусом, вызванный распространением штамма «Омикрон», осложнил и без того непростую эпидемиологическую ситуацию.
Экономика сегодня

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Премьер Мишустин поручил направить на выплаты по больничным дополнительно 76,5 млрд рублей
Lenta.ru06:23
Кабмин РФ направит свыше 76,5 млрд рублей на выплату больничных
Экономика сегодня06:16
Правительство выделит еще 76,5 млрд рублей на оплату больничных
Российская газета05:31
Правительство России планирует выделить 76 млрд рублей на оплату больничных гражданам
Единый банк05:44
Правительство направит 76 миллиардов рублей на сбалансированность бюджета ФСС
РИА Новости05:35
Правительство выделит более 76 млрд рублей на оплату больничных россиян с COVID-19
ФАН06:13
Кабмин направит более 76,5 млрд рублей дополнительно на выплаты по больничным
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