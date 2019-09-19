Всего в течение трёх лет на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предлагается направить из федерального бюджета около семи триллионов рублей.

"Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей", - сообщил премьер.

Кабмин направит на реализацию нацпроектов 7 трлн рублей за три года

Происшествия Кремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана, который шел пешком в Москву «изгнать Путина».

Космос Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в «Союзе» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".

Общество УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.

Политика Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Политика Кличко просит Раду распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную раду с просьбой о роспуске Киевсовета и назначении досрочных выборов.

Происшествия В Москве задержан директор ФБК Жданов В Москве около своего дома задержан директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Ивана Жданова, сообщил в Twitter руководитель юридической службы фонда Вячеслав Гимади.

Происшествия Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект» Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Политика Украина позитивно оценила шансы договориться с Россией по газу Напомним, трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.

Здоровье Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.

Экономика Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено правительством России и вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".

Кино Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы» В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".

Технологии Промсвязьбанк позволит принимать платежи по картам с помощью смартфона Фото: iStock Промсвязьбанк запустил в России пилотный проект, который позволяет принимать платежи по картам Visa, MasterCard и "Мир" с помощью обычного смартфона.

Армия и оружие Китай построит авианосцы с электромагнитной катапультой Следующий китайский авианосец, получивший обозначение «Тип 003», планируется оснастить стандартной силовой установкой, то есть обойтись без ядерного реактора.

Политика Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.

Армия и оружие Россия разрешила Сирии использовать С-300 против Израиля Россия дала Сирийской арабской армии (САА) разрешение использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 против авиации Израиля.

Экономика Граждане попали под шквал кредитных предложений Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом В одном из городков находился храм в честь этого архангела.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Шоу-бизнес Дочь Кейт Миддлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы Дочь принца Уильяма и Кейт Мидлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы. Новость тут же растиражировали мировые СМИ.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Единоборства Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.

Политика В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.

Общество В России изменят порядок взыскания долгов с граждан Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.

Теннис Мария Шарапова назвала США своим домом Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.