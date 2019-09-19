Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин направит на реализацию нацпроектов 7 трлн рублей за три года

"Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей", - сообщил премьер.
Читать в источнике
Комментировать
Дмитрий Медведев
Всего в течение трёх лет на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предлагается направить из федерального бюджета около семи триллионов рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM 04:49

Подробнее о событии

Медведев пообещал регионам триллионы рублей

Lenta.ru06:11

На нацпроекты в 2020-2022 годах выделят около семи триллионов рублей

РИА Новости04:44

Кабмин направит на реализацию нацпроектов 7 трлн рублей за три года

Российская газета05:03

Правительство выделит 7 триллионов рублей на реализацию нацпроектов

Комсомольская правда04:56

Правительство выделит около 7 трлн рублей на нацпроекты в 2020-2022 годах

Газета.Ru04:56

На нацпроекты в 2020-2022 годах выделят из бюджета 7 трлн рублей

Вести.Финанс05:15

Регионам увеличат поддержку из федерального бюджета — Медведев

REGNUM05:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
Общество

В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа

REGNUM 04:48
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния

По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Политика

Украина отказалась подписывать в Минске «формулу Штайнмайера»

Представители украинской делегации отказались от подписания документа, содержащего "формулу Штайнмайера".
РЕН ТВ вчера в 08:58
Армия и оружие

Источник в Минобороны прокомментировал провал ПВО в Саудовской Аравии

РИА Новости 07:55
Политика

Радий Хабиров стал главой Башкирии

UfacityNews.ru 02:42
Общество

В Москве начались одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова

В Москве на Старой площади начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 04:13
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском 06:59
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Гаджеты

Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A

Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 05:19
Происшествия

Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16

RT на русском 06:33
Происшествия

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву шамана

BFM.ru 05:34
Футбол

Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА

Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 42-го места на 46-е.
Нева Спорт 05:08
Армия и оружие

Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
Космос

Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика

Начались переговоры по транзиту газа через Украину

«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Хоккей

Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»

МедиаЗавод 06:02
Политика

Пескова спросили про публикацию дочери об актере Устинове

Газета.Ru 07:35
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Армия и оружие

Пентагон: НАТО теряет военное превосходство над Россией

Российская газета вчера в 20:02
Фигурное катание

Гимнастка Селезнева выиграла золото ЧМ в упражнениях с обручем

Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем.
Газета.Ru 17 сентября в 12:21
Политика

Премьер Канады извинился за свою фотографию 18-летней давности

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился в среду за то, что в 2001 году сфотографировался с черным гримом на лице, сообщает Reuters.
РБК вчера в 22:26
Происшествия

Полиция сняла с рейса пьяного пилота, который просил перенести полет

Сотрудники полиции сняли с рейса Тюмень – Сургут пьяного пилота, который был не в состоянии осуществить полет.
Вести.Ru 07:48
Общество

Первый снег ожидается в Ленинградской области 20 сентября

ТАСС 06:40
Технологии

Предприниматели смогут принимать платежи в смартфоне

Малый бизнес и индивидуальные предприниматели смогут принимать платежи Visa, Mastercard и «Мир» в обычном смартфоне.
Retail & Loyalty 05:12
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости вчера в 12:49
Происшествия

Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Транспорт

Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Известия 05:08
Технологии

ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia

Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное