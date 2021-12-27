ТАССКабмин направит около 500 млн рублей на льготную кредитную программу для МСППравительство РФ направит на льготную кредитную программу для малого и среднего бизнеса около 500 млн рублей.ТАССНеобходимость дополнительного финансирования связана с текущей динамикой выдачи предпринимателям льготных займов.Бизнес журналКредит можно взять на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.Бизнес журналРазницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.Бизнес журналЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейНТВМоя Москва.онлайнМой БрянскPiter.tvКомсомольская правдаПолитическая ЭкспертизаАК&МРоссийская газетаФАНДеловой квадратЭкономика сегодняСвоё ТВГТРК МурманБизнес журналКочубеевский информационный порталПодробнее о событииМишустин выделил около 500 млн рублей под льготные кредиты малым предприятиямРоссийская газетавчера в 09:25На льготные кредиты малому бизнесу выделят еще 500 миллионов рублейКомсомольская правдавчера в 04:56Почти 39 млрд рублей Правительство направило на субсидирование льготных кредитов для МСПМинэкономразвития Россиивчера в 03:34Правительство выделит около 500 миллионов рублей на льготное кредитование малого и среднего бизнесаПРАЙМвчера в 02:56Кабмин направит около 500 млн рублей на льготную кредитную программу для МСПТАССвчера в 02:54Правительство увеличило финансирование льготной кредитной программы для бизнесаГлас Народавчера в 02:33Малым и средним предпринимательством в Дагестане занимаются около 117 тысяч человекMirmol.ruвчера в 01:46Показать ещёОценить22Поделиться