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Кабмин направит около 500 млн рублей на льготную кредитную программу для МСП

Правительство РФ направит на льготную кредитную программу для малого и среднего бизнеса около 500 млн рублей.
ТАСС
Необходимость дополнительного финансирования связана с текущей динамикой выдачи предпринимателям льготных займов.
Бизнес журнал
Кредит можно взять на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.
Бизнес журнал
Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.
Бизнес журнал

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Мишустин выделил около 500 млн рублей под льготные кредиты малым предприятиям
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На льготные кредиты малому бизнесу выделят еще 500 миллионов рублей
Комсомольская правдавчера в 04:56
Почти 39 млрд рублей Правительство направило на субсидирование льготных кредитов для МСП
Минэкономразвития Россиивчера в 03:34
Правительство выделит около 500 миллионов рублей на льготное кредитование малого и среднего бизнеса
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Кабмин направит около 500 млн рублей на льготную кредитную программу для МСП
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