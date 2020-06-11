Экономика

РЕН ТВРЕН ТВКабмин направит свыше 12 млрд регионам на выплаты семьям с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит более 12 млрд на субсидии регионам для выплат семьям с детьми. Об этом глава кабмина заявил в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19. Власти продолжают оказывать всестороннюю поддержку гражданам страны и бизнесу.
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Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми

REGNUM05:14

Мишустин: на поддержку семей с детьми выделено 12 миллиардов

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Мишустин анонсировал выделение допсредств на выплаты на детей 3-7 лет

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Российская газета05:14

Кабмин направит 12,5 млрд рублей на субсидии регионам для выплат семьям с детьми

ТАСС04:58

Кабмин направит свыше 12 млрд регионам на выплаты семьям с детьми

РЕН ТВ04:46
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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