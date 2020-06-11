Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит более 12 млрд на субсидии регионам для выплат семьям с детьми. Об этом глава кабмина заявил в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19. Власти продолжают оказывать всестороннюю поддержку гражданам страны и бизнесу.

Кабмин направит свыше 12 млрд регионам на выплаты семьям с детьми

Экономика Центр агроаналитики: РФ в мае обновила рекорд по экспорту сахара Наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края - 52,8 тыс. тонн, или 41,3% российского экспорта.

Политика Комитет сената США одобрил оборонный бюджет Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взятки В Иркутске арестован чиновник мэрии за получение взятки от подрядчика, прокладывающего сети водоснабжения и ремонтирующего их. 29

Культура Key Buyers Event: Итоги четвертого дня Четвертый день Key Buyers Event прошел с акцентом на российскую анимацию, которая успешно покоряет международный рынок.

Экономика Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. 154

Футбол Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду. 2

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Общество В Красноярском крае на месяц до июля продлили режим самоизоляции Как сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края, власти региона с сегодняшнего дня приняли решение продлить режим ограничений из-за эпидемиологической ситуации в регионе до 12 июля. 551

Происшествия В Москве арестован бывший гендиректор крупной лизинговой компании «ТрансФин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал до 10 августа бывшего гендиректора "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда. 3

Здоровье Эксперт рассказал, какие напитки не стоит употреблять в жару Алкоголем и газировкой список не ограничивается В жару стоит отказаться от газировки, пакетированного сока, кваса и алкоголя, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

Киберспорт Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil. 1

Армия и оружие Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов уже опровергал заявления зарубежных источников, в том числе госдепа США о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" и их участии в боях на стороне маршала Халифы Хафтара.

Гаджеты Представлен портативный пеногенератор для мойки авто за 42 доллара На платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin представлен портативный пеногенератор для мойки машин Fixnow, который работает от литиевого аккумулятора.