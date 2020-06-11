Экономика
РЕН ТВКабмин направит свыше 12 млрд регионам на выплаты семьям с детьми
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит более 12 млрд на субсидии регионам для выплат семьям с детьми. Об этом глава кабмина заявил в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19. Власти продолжают оказывать всестороннюю поддержку гражданам страны и бизнесу.
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Здоровье
Петиция за отставку главы минздрава Алтайского края появилась в Сети
Напомним, ранее часть медработников Алтайского края недополучили за апрель несколько тысяч рублей.
Толк 03:12
Экономика
Центр агроаналитики: РФ в мае обновила рекорд по экспорту сахара
Наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края - 52,8 тыс. тонн, или 41,3% российского экспорта.
Интерфакс - Россия 05:29
Политика
Комитет сената США одобрил оборонный бюджет
Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:53
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены
В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец 11:05
Происшествия
Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взятки
В Иркутске арестован чиновник мэрии за получение взятки от подрядчика, прокладывающего сети водоснабжения и ремонтирующего их.
КП - Иркутск 04:37
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации в Москве
Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавирусной инфекции может начаться в декабре.
РБК 13:31
Культура
Key Buyers Event: Итоги четвертого дня
Четвертый день Key Buyers Event прошел с акцентом на российскую анимацию, которая успешно покоряет международный рынок.
MovieStart 19:17
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Политика
«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»
«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 09:42
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 04:21
Здоровье
Россиян предупредили об опасности клещей
Газета.Ru 07:46
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv 08:46
Футбол
Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду
Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду.
Soccer.ru 00:14
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
Общество
В Красноярском крае на месяц до июля продлили режим самоизоляции
Как сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края, власти региона с сегодняшнего дня приняли решение продлить режим ограничений из-за эпидемиологической ситуации в регионе до 12 июля.
Kursk.com 05:12
Происшествия
В Москве арестован бывший гендиректор крупной лизинговой компании «ТрансФин-М»
Хорошевский суд Москвы арестовал до 10 августа бывшего гендиректора "ТрансФин-М" Дмитрия Зотова по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.
Интерфакс 12:17
Здоровье
Эксперт рассказал, какие напитки не стоит употреблять в жару
Алкоголем и газировкой список не ограничивается В жару стоит отказаться от газировки, пакетированного сока, кваса и алкоголя, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.
АМИТЕЛ 21:49
Киберспорт
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM 17:50
Армия и оружие
Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов уже опровергал заявления зарубежных источников, в том числе госдепа США о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" и их участии в боях на стороне маршала Халифы Хафтара.
РИА Новости 19:21
Происшествия
За сутки еще 69 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
На 11 июня в Алтайском крае новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились еще 69 человек, выздоровели – 57 человек, сообщает оперштаб.
Kursk.com 04:17
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Гаджеты
Представлен портативный пеногенератор для мойки авто за 42 доллара
На платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin представлен портативный пеногенератор для мойки машин Fixnow, который работает от литиевого аккумулятора.
iXBT.com 01:24
Общество
ПФР рассказал, кому положена выплата 36 тысяч рублей от государства
Размер выплаты составляет около 12 тыс. руб. ежемесячно, однако данную сумму можно получить единоразово за периоды с апреля по июнь, суммарно на 36 тыс. руб.
Говорит Уфа 05:00
Общество
Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле
В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
Происшествия
Дочь Ефремова отреагировала на появление его в Telegram
Московский Комсомолец 08:51
Общество
Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14
Общество
Состоялся анонс «главной игры» PlayStation 5 — сиквела Horizon Zero Dawn
Вашингтон, 12 июня 2020, 00:55 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс ролевой игры Horizon Forbidden West.
REGNUM 17:55
Спорт
Sackboy A Big Adventure: герой LittleBigPlanet появится в новой игре
Sackboy A Big Adventure — это новый «семейный платформер» о приключениях главного героя LittleBigPlanet.
REGNUM 17:23