Общество
Российская газетаКабмин направит свыше 270 млрд рублей на выплаты на детей
Более 270 миллиардов рублей правительство выделяет из своего резервного фонда для исполнения указа президента о новой единовременной выплате на детей в возрасте до 16 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
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Общество
«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
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Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:56
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
Общество
За сутки в России выявили менее семи тысяч заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 6800 заболевших новой коронавирусной инфекцией. За весь период Covid-19 обнаружили у 620 794 человек.
Новый День 04:09
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Общество
Явка на онлайн-голосование по Конституции почти достигла 50%
Общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 49,51%.
Известия 01:47
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Биатлон
Драчев и Майгуров поборются за пост президента СБР
Определились кандидатуры на пост президента Союза биатлонистов России.
Вести.Ru 05:02
Общество
Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом
Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
REGNUM 03:39
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Авто
Ford представил новый пикап Ford F-150
Компания Ford провела онлайн-премьеру нового пикапа F-150.
110km.ru 02:55
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в росте цен на жилье в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне активно покупают жилую недвижимость в республике, считая ее спокойной, тихой страной, где "можно жить не только им, но и их детям", поэтому цены на квартиры в Минске растут.
РИА Новости 04:47
Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
Шоу-бизнес
Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении
Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение.
Газета.Ru вчера в 13:32
Авто
Назвали самые дешевые и самые дорогие в обслуживании автомобили
Аналитики Autospot провели исследование, сравнив среднюю стоимость планового технического обслуживания самых продаваемых через интернет легковых транспортных средств в Москве и Санкт-Петербурге.
SpeedMe 03:06
Здоровье
Почти 10 тысяч нижегородцев, переболевших коронавирусом, выздоровели
По данным на 26 июня, в Нижегородской области подтверждено еще 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших COVID-19 достигло 16 624 человек.
Нижегородская Правда 04:52
Шоу-бизнес
Федор Смолов вошел в топ самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта
Футболист из Саратова Федор Смолов попал в рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта из-за дохода в 3,7 млн долларов.
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Общество
40 случаев коронавируса выявлено в Татарстане
По сообщению республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в республике за минувшие сутки выявлено 40 случаев коронавирусной инфекции.
Кайбицкие зори вчера в 04:20
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием.
Взгляд.ру вчера в 11:10
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская отреагировала на слухи о третьей беременности
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская прокомментировала слухи о третьей беременности.
Территория новостей 00:30
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане из-за грозы с градом
Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане из-за грозы с градом.
Татар-информ 04:41
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ вчера в 10:02
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Минимальная ставка по кредиту на любые цели снизилась до 11,9%. Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц до 11,9%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:26