Более 270 миллиардов рублей правительство выделяет из своего резервного фонда для исполнения указа президента о новой единовременной выплате на детей в возрасте до 16 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на выплаты на детей

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