Общество

Российская газетаРоссийская газетаКабмин направит свыше 270 млрд рублей на выплаты на детей

Более 270 миллиардов рублей правительство выделяет из своего резервного фонда для исполнения указа президента о новой единовременной выплате на детей в возрасте до 16 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
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Правительство РФ выделит 270 миллиардов на выплаты на детей до 16 лет

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Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

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Вести.Ruвчера в 06:53
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