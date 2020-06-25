Общество
Российская газетаКабмин направит свыше 270 млрд рублей на выплаты на детей
Более 270 миллиардов рублей правительство выделяет из своего резервного фонда для исполнения указа президента о новой единовременной выплате на детей в возрасте до 16 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Авто
Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию
Компания KIA разработала новую шестиступенчатую механическую коробку передач iMT с электронным сцеплением.
Автоновости дня вчера в 01:55
Общество
Режиссёр Серебренников признан судом виновным в хищениях
Суд признал причастность Серебренникова к хищению 129 млн рублей. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM 04:32
Здоровье
В Петербурге уточнили порядок оказания плановой медицинской помощи
Со вчерашнего дня, 25 июня, в Петербурге возобновили оказание плановой медицинской помощи в стационарах.
Piter.tv 04:41
Авто
Похороны нерожденного: УАЗ отказался от «Русского Prado»
Как сообщили источники на Ульяновском автозаводе, руководство УАЗ приняло решение раз и навсегда «похоронить» этот проект.
Letnews.ru 05:09
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Финансы
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию
«ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:55
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Происшествия
Вдобавок к наводнениям на западе Украины произошло два землетрясения
Два землетрясения в Закарпатской области произошли в ночь на 26 июня, но были слабыми, поэтому люди не могли их почувствовать.
Украина.ру 04:05
Шоу-бизнес
Кудрявцева с дочерью устроили показ бикини на пляже Адлера
На Кудрявцевой одето черное бикини в горошек, а на годовалой дочери — в полоску. Публикацию телеведущая назвала "Мое счастье".
Экономика сегодня 03:07
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 20:29
Политика
Путин рассказал о противниках прямых выплат
Кризис глава государства назвал одним из наиболее масштабных.
Российская газета вчера в 17:28
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Глава пресс-службы департамента здравоохранения Род-Айленда Джозеф Уэнделкен сообщил, что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея - стало огнестрельное ранение в голову.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Путешествия
«Яндекс.Путешествия» выяснили планы россиян на летний отпуск
Большинство (44%) россиян, которые собираются куда-то поехать этим летом, планируют двухнедельную поездку, выяснили аналитики «Яндекс.Путешествий».
Коммерсантъ 01:00
Общество
Фонтаны и парки Петергофа откроются для посетителей 3 июля
Фонтаны и парки, входящие в дворцово-парковый комплекс государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф", откроются для посетителей 3 июля, сообщает ГМЗ.
РИА Новости 04:57
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2%
В первый день голосования по поправкам в Конституцию явка составила 9,2%. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 05:19
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Политика
В Конгрессе США проголосуют за создание нового штата
Вашингтон предлагают превратить в 51-й штат, передает телеканал Fox News.
Газета.Ru вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Лолита хочет через суд выселить из квартиры бывшего мужа
Певица Лолита Милявская обратилась в Басманный суд Москвы с требованием снять ее экс-супруга Дмитрия Иванова с регистрационного учета в ее квартире.
РЕН ТВ вчера в 07:09