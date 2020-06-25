Общество
Российская газетаКабмин направит свыше 270 млрд рублей на выплаты на детей
Более 270 миллиардов рублей правительство выделяет из своего резервного фонда для исполнения указа президента о новой единовременной выплате на детей в возрасте до 16 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
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Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
Здоровье
Ученый сообщил о случаях смертей от COVID с отрицательными ПЦР-тестами
«Из 3,5 тыс. изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — отметил Малахов, добавив, что эти данные требуют специального медицинского исследования.
РБК 20:04
Политика
Лукашенко намерен обсудить с Путиным ситуацию с выборами в Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить «вмешательство в выборы из-за рубежа».
RT на русском 06:09
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Армия и оружие
Франция, ФРГ и Италия призвали прекратить боевые действия в Ливии
Франция, Германия и Италия выступили с призывом к сторонам конфликта в Ливии и действующим там иностранным игрокам немедленно прекратить боевые действия на территории государства.
Вести.Ru 20:36
Общество
В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ 14:12
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
Футбол
Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»
В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
Metaratings вчера в 17:41
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК 05:52
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы 13:16
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:56
Космос
Астрономы нашли неизвестный экзотический объект
Астрономы нашли экзотический объект GW190814, по массе находящийся между черными дырами и нейтронными звездами.
РЕН ТВ 00:34
Политика
Путин потребовал не накручивать явку на голосовании по Конституции
«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными, здесь нельзя допускать никакой "принудиловки", "накрутки явки", не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не смог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане»,— сказал господин Путин на встрече с членами Общественной палаты.
Коммерсантъ 07:31
Происшествия
В Горном районе работник предприятия угнал грузовик и попал в ДТП
В Горном районе работник предприятия угнал грузовик и опрокинулся.
ИА ЯСИА 21:44
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях
По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области и Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, это в пределах нормы.
RuNews24.ru вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
В ведомстве уточнили, что объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается.
Chaikovskie.ru 23 июня в 01:10
Наука
Ученые доказали возможность получать энергию из черных дыр в космосе
В свою очередь Советский физик Яков Зельдович развил эту идею и выдвинул гипотезу, что быстро вращающийся цилиндр способен усиливать падающие на него «закрученные» электромагнитные волны (то есть имеющие определенный орбитальный угловой момент), в том числе квантовые флуктуации в вакууме.
Апрал вчера в 03:00
Футбол
Игорь Акинфеев рассказал о переживаниях после пропущенного гола от Южной Кореи на ЧМ-2014
BetOn 11:46
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru 01:51
Космос
Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм
Экология Регионов 03:35