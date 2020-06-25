Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на выплаты на детей
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Более 270 миллиардов рублей правительство выделяет из своего резервного фонда для исполнения указа президента о новой единовременной выплате на детей в возрасте до 16 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.В источнике
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Кабмин выделил более 270 миллиардов рублей на единовременные выплаты на детей
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