Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газетаРоссийская газета

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на выплаты на детей

Более 270 миллиардов рублей правительство выделяет из своего резервного фонда для исполнения указа президента о новой единовременной выплате на детей в возрасте до 16 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.В источнике
Подробнее о событии

Правительство РФ выделит 270 миллиардов на выплаты на детей до 16 лет

ТК Звездавчера в 08:56

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

RT на русскомвчера в 07:52

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на выплаты на детей

Российская газетавчера в 06:47

Мишустин: врачи и медперсонал получат допвыплаты на 20 миллиардов рублей

Вести.Ruвчера в 06:53

Мишустин назвал сумму на дополнительные выплаты для детей

Взгляд.рувчера в 07:21

Кабмин выделил более 270 миллиардов рублей на единовременные выплаты на детей

Вечерняя Москвавчера в 06:15

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

ТАССвчера в 07:16
Реклама

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК18:03
5K
Реклама
Реклама
Реклама

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости00:23
250
Реклама

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАССвчера в 07:29
2,7K
Реклама

Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки

Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК01:30
1
Реклама

Загадка темной стороны Луны раскрыта

Группа планетологов под руководством геолога из Технологического института Токио Матье Лановилль представила объяснение различий видимой и обратной стороны Луны.
Live2424 июня в 08:25
12
Реклама
Реклама
Реклама