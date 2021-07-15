Ученый Иван Пигарев погиб после ДТП с самокатом в Москве

Доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев погиб в возрасте 80 лет после того, как столкнулся на велосипеде с самокатом на Воробьевых горах в Москве.