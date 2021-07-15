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Общество

Кабмин направляет более 200 млрд рублей на единовременные выплаты на школьников

Правительство РФ направит свыше 200 миллиардов рублей на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на школьников.
URA.Ru
"По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 млрд рублей на единовременную выплату 10 тыс. рублей на всех школьников от шести до 18 лет, включая будущих первоклашек", - сказал председатель правительства.
ТАСС
Подать заявление на выплаты можно до 1 ноября.
Царьград
Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Кабмин направляет более 200 млрд рублей на единовременные выплаты на школьников

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