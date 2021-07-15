"По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 млрд рублей на единовременную выплату 10 тыс. рублей на всех школьников от шести до 18 лет, включая будущих первоклашек", - сказал председатель правительства.
Доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев погиб в возрасте 80 лет после того, как столкнулся на велосипеде с самокатом на Воробьевых горах в Москве.
Минпромторг объявил конкурс по выбору подрядчика на маркетинговое исследование российских и мировых аппаратно-программных комплексов для развития искусственного интеллекта, в том числе процессоров, которые имитируют работу мозга.
Следственные органы установили личность матери новорожденного, которая выбросила ребенка на улицу сразу после родов в городе Энгельсе Саратовской области, сообщает следственное управление СК РФ региона.