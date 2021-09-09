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Кабмин не предусматривает дивиденды по обыкновенным акциям РЖД за 2021 и 2022 годы

Правительство РФ распорядилось не предусматривать выплату компанией РЖД дивидендов за 2021 и 2022 годы по обыкновенным акциям, следует из документа кабмина.
ПРАЙМ
Имущество компании сформировано путем внесения в уставный капитал по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству.
ТАСС
По оценке главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, исходя из прогноза чистой прибыли ОАО РЖД, речь может идти о сохранении в компании минимум 60 млрд руб. прибыли за два года.
Коммерсантъ
В первом полугодии 2021 года компания получила чистую прибыль по обоим стандартам — 15,203 миллиарда рублей по МСФО и 26,2 миллиарда рублей по РСБУ.
ПРАЙМ

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ОАО РЖД сможет не платить по обыкновенным акциям три года подряд
Коммерсантъ15:10
Кабмин не предусматривает дивиденды по обыкновенным акциям РЖД за 2021 и 2022 годы
ПРАЙМ12:24
Кабмин не рекомендовал выплаты дивидендов по обыкновенным акциям РЖД за 2021-2022 год
ТАСС11:01
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