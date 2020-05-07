Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин обсудил предоставление субсидий авиакомпаниям

Кабинет министров обсудил предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения пассажирских перевозок из-за коронавируса. Постановлением Росавиация на поддержку авиаперевозчиков получит 23,4 миллиарда рублей.
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Кабмин обсудил новые меры реагирования на вызовы, связанные с коронавирусом

ТАСС05:27

Правительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям

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Кабмин обсудит господдержку авиакомпаний в условиях коронавируса

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Правительство обсудило вопрос о выделении средств на ремонт дорог в Крыму

Интерфакс07:07

Кабмин на заседании обсудит господдержку авиакомпаний в условиях коронавируса

ПРАЙМвчера в 17:15
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Нынешние флагманы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, показанные на изображениях, поддерживают быструю зарядку мощностью 30 Вт. Она позволяет восполнить запас энергии аккумулятора ёмкостью 4300 – 4500 мА·ч с 1 % до 50 % примерно за 22 – 23 минуты.
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Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

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Lenta.ru вчера в 09:40
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В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе

Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
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Экономика

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Происшествия

Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков

Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
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Общество

Российский миллиардер Босов покончил с собой

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Китай испытал пилотируемый космический корабль нового поколения

Первое летное испытание космического корабля нового типа стало по совместительству первым успешным запуском ракеты Long March-5B — версии носителя Long March 5, предназначенной для вывода на орбиту тяжелых грузов.
Naked Science 05 мая в 11:02
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Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Общество

Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова направила письмо главам шести ведомств, предложив им изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним.
РБК 07:26
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Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Кино

Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

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Политика

Президенты Балтии в поздравлении с годовщиной ВОВ осудили режим СССР

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Футбол

Матчи немецкой Бундеслиги возобновятся 16 мая

Сегодня состоялось собрание клубов Бундеслиги и Бундеслиги 2. После собрания Кристиан Зайферт объявил, что матчи, приостановленные в середине марта из-за пандемии коронавируса, продолжатся с 16 мая.
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Общество

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В докладе Управления национальной статистики Великобритании утверждается, что вероятность смерти от коронавируса среди заразившихся им темнокожих людей примерно в 4 раза выше, чем у пациентов европейского происхождения.
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Армия и оружие

Корабли Северного флота начали учения в Баренцевом море

Малые противолодочные корабли (МПК) Северного флота «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» приступили к плановым учениям в Баренцевом море.
RT на русском 07:32
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
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Политика

Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон

По данным РИА «Новости», в честь 75-летия победы во Второй мировой войне Министерство обороны США выпустило презентацию.
Цензуры.Нет 03:36
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
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Общество

Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия

C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
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Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
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Общество

Карта распространения коронавируса в Саратовской области обновилась

Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 05 мая в 06:24
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Общество

Оперштаб Кубани назвал фейком сообщения о снятии карантина

Многие жители региона стали получать пересылаемые сообщения о поэтапном снятии ограничений в регионе с указанием конкретных дат.
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

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Политика

Россия и Турция обсуждают состав и сроки новой поставки С-400

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В Воронеже балкон жилого дома обрушился вместе с жительницей

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Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
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Экономика

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
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Общество

Снятие ограничений в Подмосковье начнут с открытия школ и детсадов

Ранее NEWS.ru писал, что после 12 мая в России ожидается постепенное ослабление вынужденных ограничений, установленных для профилактики распространения коронавируса.
News.ru вчера в 13:31
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Экономика

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
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