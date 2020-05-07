Экономика
RT на русскомПравительство России обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям
«Участники заседания обсудили вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объёмов пассажирских перевозок из-за коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.
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Общество
В Подмосковье назвали даты окончания учебного года в школах
Учебный год завершится для подмосковных школьников 1-8 и 10 классов 22 или 29 мая в соответствии с графиком каждого отдельного образовательного учреждения, сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.
Rambler News Service 07:16
Общество
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим ограничений в столице до 31 мая
Собянин вновь призвал к соблюдению режима изоляции, предложил привыкать к необходимости носить маски и перчатки и сказал, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, ограничения, которые планируется постепенно снимать с 12 мая, будут вводиться вновь.
Эхо Москвы 09:32
Здоровье
В Мордовии умерли два медработника с коронавирусом
Двое медработников – медсестра и санитарка, у которых был диагностирован коронавирус, умерли в Мордовии, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин.
РИА Новости 09:45
Общество
В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ
Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
RuNews24.ru вчера в 15:23
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
Коммерсантъ 03:59
Политика
Немецкая партия ХДС выступила за тесное сотрудничество ФРГ и России
По словам немецкого парламентария, все зависит от государственных властей РФ, захотят ли они "пожать протянутую руку".
ПолитРоссия 09:05
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Наука
Новые поиски темной материи предложили вести на старых детекторах
По результатам исследования авторы установили, что в реакциях с испусканием нейтрино, которые протекают при участии частиц темной материи, ядро-мишень приобретает строго определенные значения энергии.
N+1 вчера в 13:22
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий.
Информационный центр Правительства Москвы 09:57
Политика
В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал смоделированный в США взрыв термоядерной бомбы над Москвой агрессией и призвал впредь не шутить подобным образом с Россией.
РИА Новости 07:51
Футбол
Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»
Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04».
Бомбардир.ру 08:46
Происшествия
Задержан новый подозреваемый по делу об убийстве Япончика
Задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству Вячеслава Иванькова, известного по прозвищу Япончик, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Взгляд.ру 08:17
Происшествия
Где в Липецкой области подтверждено 47 случаев коронавируса
Стало известно, где заболели 47 человек COVID-19 в Липецкой области, новые данные озвучил региональный оперативный штаб 7 мая.
Kursk.com 09:16
Политика
Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма
Президент РФ Владимир Путин предложил включить развитие внутреннего туризма в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, который готовит правительство РФ, и форсировать возможности на этом направлении.
Российская газета 09:40
Технологии
Square Enix показала концепт-арты NieR Replicant
В марте компания Square Enix пообещала заново выпустить оригинальную NieR в издании Replicant — именно такой игру увидели владельцы PS3 в Японии десять лет назад.
Игромания.ру 09:05
Футбол
У Леонида Федуна обнаружили коронавирус
Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:09
Футбол
Уткин раскритиковал российский футбол за нежелание возобновлять РПЛ
Журналист, комментатор и блогер Василий Уткин обратился с критикой к российским футбольным деятелям за нежелание возобновлять текущий сезон РПЛ.
Metaratings 08:35
Общество
Поэтапный план выхода Кубани из карантина будет представлен 12 мая
Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, по поручению президента все регионы сейчас разрабатывают план поэтапного выхода из режима ограничений, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Ясно 07:46
Экономика
ООН оценила падение международных турпотоков в этом году в 58-80%
В организации уточнили, что в первом квартале текущего года число туристов, путешествующих в другие страны, упало на 22%.
BFM.ru 09:56
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела «Нового величия»
Люблинский суд Москвы в четверг продлил меру пресечения фигурантам дела экстремистского движения "Новое величие" до 17 августа.
ТАСС 09:55
Общество
В Свердловской области расширили масочный режим на все города
Глава региона расширил действие масочного режима на всю область.
REGNUM 09:41
Общество
Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Дмитриева
Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию на продление ареста главы карельского «Мемориала» 64-летнего Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 06:34
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости вчера в 16:03
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой в группу Плющенко
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на уход своей воспитанницы Александры Трусовой .
Sport.ru вчера в 12:59
Общество
Премьер Грузии заявил о готовности страны принимать туристов с 1 июля
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел в четверг заседание камбина, на котором объявил о том, что страна готовится уже к середине лета вновь принимать иностранных туристов.
Российская газета 07:16
Здоровье
Рада приняла на внеочередном заседании закон об обязательном тестировании на СOVID-19
Депутаты Верховной Рады поддержали закон об обязательном тестировании на коронавирус всех, у кого есть признаки СOVID-19.
Украина.ру 09:19